Klub Tome Bašića novim uvjerljivim slavljem ostvario ono što nitko u povijesti lige nije

Nogometaši Lazija sinoć su u sklopu 9. kola talijanske Serie A u gostima svladali Fiorentinu. Navijači kluba iz Rima definitivno mogu biti zadovoljni rezultatima svoje momčadi, jer su u posljednje tri utakmice ostvarili tri impresivne pobjede, i to sve - istim rezultatom.

Naime, nakon što su s 4:0 slavili nad ekipama Cremonesea i Spezije, istu sudbinu doživjeli su i nogometaši iz Firenze. Pogotke su postizali Matias Vecino i Matia Zaccagni u prvom poluvremeno te Luis Alberto i Ciro Immobile na samom kraju susreta.

Foto: Gennaro Masi / ipa-agency.net Toma Basic of SS Lazio during the Serie A match between SS Lazio and Hellas Verona at Stadio Olimpico on September 11, 2022 in Rome, Italy. Photo: Gennaro Masi / ipa-agency.net/IPA

Lazio je tako postao prvi klub u povijesti Serie A koji je u tri utakmice zaredom pobjeđivao s uvjerljivih 4:0. Naravno, rezultat njihove forme je i sjajna pozicija na tablici na kojoj trenutno drže treće mjesto s 20 bodova, tri manje od vodećeg Napolija.

La #Lazio è la PRIMA squadra nella storia della Serie A a vincere tre partite di fila per 4-0. — Giuseppe Pastore (@gippu1) October 10, 2022

Što se individualne statistike tiče, dosad su se najviše istaknuli Ciro Immobile sa šest pogodaka, kao i Sergej Milinković-Savić sa sedam asistencija. Spomenimo i našeg Tomu Bašića, koji je od početka sezone u dresu momčadi upisao sedam nastupa, uglavnom ulazeći s klupe.

