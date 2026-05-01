Klopp hladno odbio Real, jasno je na što cilja, čeka na posao iz snova

Putevi Jürgena Kloppa i Real Madrida razilaze se i ovoga puta. Iako njemački stručnjak i dalje uživa status nogometne ikone diljem svijeta, on nije kandidat za preuzimanje klupe na stadionu Santiago Bernabeu. Prema pisanju portala Goal.com, vodstvo kluba procjenjuje druge profile trenera koji bi mogli voditi prvu momčad u sezoni 2026./27., čime se učinkovito stavlja točka na vrtlog glasina koje su kružile španjolskom prijestolnicom o mogućem dolasku 58-godišnjaka. Unatoč medijskim nagađanjima, čini se da je odluka obostrana te da su i Klopp i Real Madrid svjesni da njihova suradnja u ovom trenutku nije realna opcija.

Veza između Real Madrida i Jürgena Kloppa zapravo je tema koja se u medijskom prostoru ponavlja već punih 14 godina. Prvi put se rasplamsala još 2012. godine, kada je njegova Borussia Dortmund zapanjila nogometni svijet u Ligi prvaka i demonstrirala moć "gegenpressinga" protiv tadašnje Mourinhove momčadi. Od tog trenutka, Kloppovo ime pojavljivalo se gotovo svaki put kada bi se u Madridu tražio novi trener. Unatoč tom dugogodišnjem uzajamnom poštovanju, do konkretnih pregovora ili službene ponude nikada nije došlo. Klub se tijekom svojih tranzicijskih razdoblja uvijek odlučivao za druge opcije, a čini se da se ni sada, dok Nijemac uživa u zasluženom odmoru, zvijezde jednostavno nisu poklopile. Ta dugogodišnja saga tako ostaje samo jedna od nerealiziranih priča velikih europskih transfera, kako igračkih, tako i trenerskih.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Otkako je u siječnju 2024. godine objavio da na kraju sezone napušta klupu Liverpoola, Klopp je bio jasan u svojim namjerama. Kao glavni razlog odlaska naveo je kronični nedostatak energije i "eroziju" koju donosi svakodnevni pritisak vođenja jednog od najvećih svjetskih klubova. Obećao je tada da neće preuzeti niti jedan drugi engleski klub te da mu je potreban minimalno jednogodišnji odmor od trenerskog posla. Tog se obećanja čvrsto drži. Brojni elitni klubovi navodno su mu se javljali s ponudama, no on je ostao nepokolebljiv u svojoj odluci da se privremeno povuče i napuni baterije. Za njega, privlačnost posla u klupskom nogometu trenutno ne postoji, jer je iscrpljenost koju je osjećao na Anfieldu bila prevelika da bi se olako vratio u isti ritam.

Ipak, Klopp nije u potpunosti nestao s nogometne scene. Njegov odmor od svakodnevnog treniranja ne znači i potpuni prekid veze s nogometom. Angažiran je kao stručni komentator za njemačku televiziju Magenta TV tijekom nadolazećeg Svjetskog prvenstva, što pokazuje da ostaje relevantan i cijenjen glas u nogometnom svijetu, čak i dok je na formalnoj pauzi od treniranja.

Prema istim izvorima, Kloppov konačni profesionalni cilj jest preuzimanje njemačke nogometne reprezentacije. Iako gaji duboko poštovanje prema sadašnjem izborniku Julianu Nagelsmannu, koji je produžio ugovor s Njemačkim nogometnim savezom (DFB) do 2028. godine, Klopp se u javnosti smatra njegovim prirodnim nasljednikom. Mnogi vjeruju da bi idealan trenutak za primopredaju dužnosti mogao biti nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine. Sam Klopp je više puta izjavio kako bi mu vođenje nacionalne vrste predstavljalo veliku čast. Privlačnost te uloge leži u drugačijem ritmu rada u usporedbi s klupskim nogometom - manji broj utakmica, bez svakodnevnog stresa i transfer sage - te prilika da svoju zemlju povede na najvećoj svjetskoj pozornici. To je izazov koji se razlikuje od svega što je dosad radio i koji bi zaokružio njegovu veličanstvenu trenersku karijeru.