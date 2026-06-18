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UŽIVO KANADA - KATAR Kanada traži prvu pobjedu na Mundijalu
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POČELE SU KALKULACIJE

Evo što Zmajevima treba za prolazak dalje: Mogu ispasti čak i ako pobijede u trećem kolu

FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Bosnia and Herzegovina
Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
18.06.2026.
u 23:24

Iako je večerašnji poraz bio bolan, matematika je još uvijek na strani izabranika Sergeja Barbareza

Reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je težak poraz od Švicarske rezultatom 4:1 u drugom kolu skupine B na Svjetskom prvenstvu. Iako je susret na stadionu u Los Angelesu 73 minute bio rezultatski "u egalu", završnica je donijela potpuni raspad sustava momčadi BiH, kulminirajući isključenjem Tarika Muharemovića i nizom pogodaka švicarskih rezervista.

Ovaj rezultat drastično komplicira situaciju za izabranike bosanskohercegovačkog izbornika. Nakon dva odigrana kola, BiH se nalazi na pretposljednjem mjestu ljestvice s tek jednim osvojenim bodom, dok Švicarska nakon ove pobjede drži čelnu poziciju s četiri boda. Nakon poraza od Švicarske, situacija u skupini B postala je prilično jasna, ali i izuzetno zahtjevna za "Zmajeve". Kako bi zadržali šanse za povijesni plasman u osminu finala, računica je sljedeća:

BiH u trećoj utakmici mora tražiti isključivo pobjedu. Svaki drugi rezultat (remi ili poraz) značio bi gotovo siguran oproštaj od turnira. Osim pobjede u vlastitoj utakmici, BiH će morati osluškivati i ishod drugog susreta u skupini, u kojoj još igraju Kanada i Katar.

Čak i uz pobjedu u trećem kolu protiv Katara, prolazak BiH će ovisiti o gol-razlici, s obzirom na to da je današnji poraz od 4:1 značajno narušio taj segment statistike (trenutno su na -3). Naime, postoji rizik od "kruga" s četiri boda ako Katar večeras iznenadi Kanadu, a u posljednjem kolu Kanada svlada Švicarsku. U tom bi slučaju o poretku odlučivala ukupna gol-razlika, što znači da bi BiH morala uvjerljivo svladati Katar.

U formatu natjecanja kakav je na ovom SP-u, postoji mogućnost prolaska i s trećeg mjesta u skupini. Međutim, s obzirom na trenutni saldo od jednog boda i lošu gol-razliku, BiH bi morala odigrati savršenu posljednju utakmicu i nadati se povoljnim raspletima u ostalim skupinama kako bi se našli među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama koje idu u drugi krug.

FOTO Simpatična gesta Vatrenih: Reprezentativci oduševili navijača nakon bolnog poraza od Engleske
FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Bosnia and Herzegovina
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Ključne riječi
svjetsko prvenstvo SP 2026. Bosna i Hercegovina

Komentara 3

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OS
Ostrež
23:47 18.06.2026.

Kakav dalje, pa pojma nemaju, u klasi su sa kuracsaom

Avatar Senf na kobasicama
Senf na kobasicama
00:21 19.06.2026.

Bravo Švicarska!

Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
00:20 19.06.2026.

Zmajevi i Vatreni su sprdacine ovog prvenstva.

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