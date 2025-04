Ključni ljudi u Dinamu najavili: Izaći će pred novinare! Sprema se nova velika vijest?

Današnji Dinamo sve više izgledao kao seljačka radna zadruga, uz ispriku čestitim ljudima sa sela i njihovim zadrugama, ali to je kolokvijalni izraz za ono što se događa u Dinamu. Istina je da se očekivala smjena trenera Fabija Cannavara jer plavi nemaju dobre rezultate, još manje imaju igru s kojom bi se nešto moglo popraviti do kraja sezone. No, potpuno je suludo da veliki klub kakav je Dinamo u sezoni otpusti tri trenera, da sad ima privremenog trenera dok se čeka četvrti. K tome, samo dan, dva prije smjene Cannavara predsjednik Velimir Zajec ustvrdio je da Cannavaro ostaje i da će voditi momčad u subotu protiv Osijeka, da bi oko podne stigla informacija da nije tako i da je Cannavaro dobio otkaz.

- Talijanski strateg Fabio Cannavaro od ove srijede više nije trener prve momčadi Dinama. Na klupi maksimirskog kluba boravio je nešto dulje od tri mjeseca i vodio plave u 14 natjecateljskih i tri pripremne utakmice. Bivši proslavljeni talijanski reprezentativac, osvajač Zlatne lopte, preuzeo je trenersku ulogu u Dinamu 29. prosinca prošle godine zamijenivši Nenada Bjelicu. U 10 prvenstvenih utakmica upisao je pet pobjeda, dva remija i tri poraza pri čemu je Dinamo ostao na trećem mjestu ligaške ljestvice dok je u kup natjecanju u iznimno teškim uvjetima i natopljenom terenu u Maksimiru zaustavljen u četvrtfinalu gdje je bolji bio Osijek s 1:0. U njegovu zagrebačkom opusu posebno svijetli velika pobjeda protiv Milana s 2:1 kojom je povećao Dinamov učinak u Ligi prvaka na rekordnih 11 bodova, a samo je nevjerojatan splet okolnosti i rasplet ostalih utakmica ostavio plave ispod crte na putu prema nokaut fazi. Treneru Cannavaru od srca zahvaljujemo na silnom trudu, angažmanu i susretljivosti i želimo mu svu sreću na njegovu daljnjem sportskom i životnom putu - službeno su priopćili iz kluba.

Tako će i treći trener u ovoj sezoni dobiti otpremninu, nakon Sergeja Jakirovića, pa Nenada Bjelice, sad i Cannavaru i njegovom stožeru treba dati dio financijskog kolača, pa su tako plavi na dosadašnje trenere u ovoj sezoni potrošili oko tri milijuna eura, a tavore na trećem mjestu u prvenstvu, oprostili su se od kupa.

Dakle, privremeno će plave voditi Sandro Perković (40), vojnik kluba koji je već uskakao na klupu Dinama, bio je pomoćnik nekolici trenera Dinama pa i Sergeju Jakiroviću i kad je Jakirović smijenjen nakon poraza od Bayerna, Perković je vodio maksimirsku momčad u kupu u Banjolama i u Koprivnici i upisao 1:4 poraz za što je njega nepotrebno kriviti jer čovjek je odradio jedan ili dva treninga s, u Münchenu' uništenom momčadi. Perković je bio i jedan od Cannavarovih pomoćnika i nadamo se da se uvjerio u to što je Talijan krivo radio i da će do subote nekako podignuti momčad, već danas će odraditi prvi trening. I zaslužuje podršku, svi dosadašnji treneri o njemu su imali odlično mišljenje, najbolje poznaje igrače i sve odnose, a koliko znao i igrači ga vole, pa bolje rješenje u ovom trenutku i ne postoji.

A tko će biti trajno rješenje, ako se za nekog trenera u Dinamu smije reći da je trajno rješenje, možda će se saznati uskoro. Naime, iz Dinama su izvijestili da su u utorak navečer obavili dodatne razgovore s novim sportskim direktorom kojeg će predstaviti u narednim danima.

- Uprava je donijela odluku da se zahvali treneru Cannavaru jer smatra da je to najbolja opcija u ovom trenutku za klub u nastavku sezone. Odluka je usuglašena sa svim ključnim tijelima kluba i predsjednikom Zajecom. Momčad će u nastavku sezone preuzeti Sandro Perković koji u ovom trenutku najbolje poznaje momčad. Prvi zadatak novog sportskog direktora bit će izbor trenera koji će biti dugoročno rješenje za klub - kažu u Dinamu.

Iz kluba su najavili da će u četvrtak ili petak odgovarati na sva pitanja, a valjda i predstaviti prvog čovjeka struke. No, i bilo je vrijeme da konačno nekoga dovedu, a vidjet ćemo ima li on već u rukavu novo trenersko ime kao 'dugoročno rješenje'.