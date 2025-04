Ovo je dokaz da je Cannavaro među najlošijim trenerima Dinama u zadnjih 15 godina. Pogledajte brojke

Trenerski mandat Fabija Cannavara u Dinamu je trajao 101 dan, tjedan dana više od mandata Nenada Bjelice. Već treći Dinamov trener koji je ove sezone dobio otkaz je, sudeći po čistim brojkama, u kontekstu Dinamovih očekivanja taj otkaz dobio sasvim zasluženo. Usporedimo li učinak Cannavara s prethodnim trenerima Dinama, u 2010. su jedino dva trenera osvajala manje bodova po utakmici kad se mandati zasebno uzmu u obzir (računajući mandate od barem deset bodova). Cannavarov Dinamo je u 14 utakmica ukupno osvojio 1,64 boda po utakmici, a jedino su slabije kotirali prethodnički mandat Nenada Bjelice koji je krajem 2024. kao trener Dinama osvajao 1,50 bodova po utakmici te mandat Nikole Jurčevića koji je tijekom 2018. godine osvajao 1,55 bodova po utakmici.

Međutim, valja u tu priču ubaciti dodatan kontekst. U Bjeličinom mandatu Dinamo je osvojio osam bodova u Ligi prvaka iz pet utakmica, svladavši Slovan iz Bratislave i Salzburg te upisavši remije protiv Celtica i Monaca. Cannavaro je taj ritam s Ligom prvaka imao tek na samim počecima, u završetku grupne faze krajem siječnja, dok je Bjeličin Dinamo igrao u svaka tri dana. S druge strane, tijekom Jurčevićevog mandat na proljeće 2018. Dinamo je cijelo vrijeme bio prvi na ljestvici te je, iako su se brojnim 'kiksevima' protivnici približavali, na kraju ipak došao trofeja u zadnjem kolu, prije kojeg je Jurčević smijenjen.

Usporedimo li proljetni dio sezone Dinama pod Cannavarom s proteklih par proljeća plavih, tek tu dolazimo do prave usporedbe, budući da se uglavnom u toj fazi sezone Dinamo 'rješava' tereta Europe. U ligi je Dinamo u deset proljetnih dvoboja pod Cannavarom osvojio 17 bodova. Prošle sezone je u prvih 10 proljetnih kola pod Sergejem Jakirovićem osvojio 23 boda, pretprošle pod Antom Čačićem 20 bodova te je i dalje ubrzo nakon toga bio otpušten), a prije tri sezone pod Željkom Kopićem 22 boda, a i on je nedugo nakon toga dobio otkaz. Zanimljivo, Dinamo je u proteklih sedam godina uručio čak sedam otkaza u periodu od ožujka do svibnja, a na kraju je i dalje osvajao sve naslove u tim godinama. Stoga ne bi, uzevši u obzir Dinamov modus operandi, trebalo nimalo čuditi kad se treneru plavih otkaz uruči u travnju, s ovako slabim trenerskim omjerom, a da je pritom momčad tek treća na ljestvici.

Kao najveći Cannavarov uspjeh u Dinamu ostat će zapisana pobjeda protiv Milana (2:1) u posljednjem kolu ligaške faze Lige prvaka, iako je i ona došla uz 60 minuta igranja s igračem više. Osim toga, Cannavarov Dinamo je pobjeđivao Istru, Šibenik, Bjelovar, Goricu, Slaven Belupo i Lokomotivu, remizirao s Hajdukom i Varaždinom, a gubio od Arsenala, Rijeke, Istre te dvaput od Osijeka. Kad podvučemo crtu, Cannavarov Dinamo osim spomenutog Milana nije pobijedio niti u jednoj utakmici u kojoj nije imao status izraženog favorita.