Torcida zapalila transparent BBB-a na sjeveru? Poruka s juga sve govori...

24 sata
Autor
Robert Junaci
09.05.2026.
u 16:53

Potom je Torcida podigla i novu poruku, a na njoj je pisalo "Dok vi palite krijesove, mi palimo Maksimir". Navijači Hajduka aludiraju na Trnjanske kresove, koji se danas tradicionalno pale u Zagrebu.

Već u uvodu derbija bilo je žestoko, s razglasa se puštalo 'E moj druže beogradski', pa 'neka svako dijete mrzi Partizan', sve je to aludiralo na vezu Torcide i Grobara.

No, stigao je očito ranije pripremljen odgovor Torcide, nakon nekoliko minuta utakmice počele su se paliti baklje ispod glavnog transparenta Bad Blue Boysa, očito tempirane da se zapale u isto vrijeme. Bile su ispod tog transparenta i na podu i plamen je brzo zahvatio transparent. Dobar dio je izgorio, na kraju su morali intervenirali i vatrogasci i utakmica je nakratko prekinuta. I tako nagorjeli transparent, navijači Dinama vratili su na svoje mjesto...

Da je sve vjerojatno pripremljeno od strane Torcide svjedoči i njihov transparent, svojevrsno priznanje – 'Zadnji derbi ste izdimili, sad gorite'...

Na kraju se sve smirilo, požar je ugašen, a utakmica normalno nastavljena u uobičajenom verbalnom obračunavanju i vrijeđanju.
transparent derbi Maksimir BBB Torcida

SI
Sivooki
17:03 09.05.2026.

Samo podkurivanje... Kod smallteetha pali....

