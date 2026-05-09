VIDEO Petar Sučić zabio novi gol za Inter u derbiju, pogledajte ga

Novi talijanski prvaci nastavili su sa slavljem i dominantnim predstavama, a pobjedu su osigurali u neobičnoj atmosferi. Naime, zbog protesta protiv predsjednika Claudija Lotita, ultrasi obaju klubova, koji su inače u prijateljskim odnosima, odlučili su ostati izvan stadiona. Interu, s druge strane, takvo okruženje nije smetalo da od prve minute nametne svoj ritam i vrlo brzo dođe do prednosti. Već u šestoj minuti, nakon dugog ubacivanja sa strane, Marcus Thuram prebacio je loptu glavom do kapetana Lautara Martineza, koji je iz blizine volejem neumoljivo zatresao mrežu za vodstvo Nerazzurra.

Argentinac, koji je na putu da osvoji titulu najboljeg strijelca lige, ponovno je bio ključan čovjek i kod drugog pogotka u 39. minuti. Nakon sjajne kombinatorike s Andyjem Dioufom na lijevoj strani, Martinez je odigrao povratnu loptu za Petra Sučića. Hrvatski veznjak primio ju je na rubu šesnaesterca i fantastičnim, preciznim udarcem ljevicom pogodio same rašlje, ostavivši vratara Edoarda Mottu bez ikakve šanse. Bio je to drugi Sučićev pogodak u prvenstvu ove sezone, pogledajte ga OVDJE.

Početkom drugog poluvremena situacija za Lazio postala je još teža. U 59. minuti branič Alessio Romagnoli dobio je izravni crveni karton nakon neopreznog i opasnog starta na Ange-Yoanu Bonnyju, što je potvrđeno i nakon intervencije VAR-a. Iako je Lazio s igračem manje paradoksalno zaigrao bolje i stvorio nekoliko prilika, Inter je bio taj koji je ponovno zabio. Točku na "i" uvjerljive pobjede stavio je Henrikh Mkhitaryan u 76. minuti kada je, nakon asistencije Bonnyja, lažnjakom izbacio čuvara i snažno poslao loptu pod prečku za konačnih 3:0.

Petar Sučić, koji je u Inter stigao u lipnju 2025. godine, odigrao je jednu od najboljih utakmica sezone. Osim pogotka, istaknuo se iznimnom mirnoćom i kontrolom na sredini terena, što potvrđuje i statistika - imao je gotovo savršenu točnost dodavanja od 99 posto te je dobio pet od šest duela na terenu. Njegov doprinos napadačkim akcijama i izgradnji igre Intera postaje sve vrjedniji, a Chivu ga sve češće koristi u ulozi "mezzale", s podjednakim obrambenim i ofenzivnim zadacima. Ova pobjeda produžila je Interov niz neporaženosti na devet utakmica u svim natjecanjima i poslala jasnu poruku Laziju uoči finala Kupa koje se igra u srijedu.