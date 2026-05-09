PREMIER LIGA

City pobijedio, nastavlja se luda utrka za titulom u Engleskoj! Kovačić ostao na klupi

Premier League - Manchester City v Brentford
Jason Cairnduff/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
09.05.2026.
u 20:26

Mateo Kovačić ostao je na klupi Cityja kod kojega Joško Gvardiol zbog ozljede još uvijek ne konkurira za nastup

Nogometaši Manchester Cityja približili su se vodećem Arsenalu na samo dva boda zaostatka u borbi za naslov prvaka Engleske rutinskom domaćom 3-0 pobjedom protiv Brentforda u susretu 36. kola.

Otpor gostiju "slomio" je Doku u 60. minuti, da bi pobjedu potvrdio Haaland 15 minuta kasnije kada je petom uspio progurati loptu u mrežu. Konačni rezultat postavio je Marmoush u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Drugi City sada ima 74 boda, dva manje od Arsenala, a oba sastava imaju za odigrati po još tri utakmice do kraja prvenstva. 

Brentford je osmi sa 51 bodom.
Mateo Kovačić Premier league Manchester City

