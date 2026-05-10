Iranci predali popis zahtjeva: Nastupit ćemo na Svjetskom prvenstvu, ali ovo tražimo

Nakon višemjesečnih nagađanja i velike neizvjesnosti, Iranski nogometni savez napokon je potvrdio da će njihova reprezentacija sudjelovati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Ipak, ova potvrda nije došla bezuvjetno. U vrijeme iznimno zategnutih odnosa s glavnim domaćinom, SAD-om, Iran je na stol stavio popis od deset preciznih zahtjeva, ističući duboku zabrinutost za sigurnost svoje delegacije, igrača i navijača. "Prinčevi Perzije" među prvima su osigurali plasman na najveću svjetsku nogometnu smotru, no geopolitičke tenzije, dodatno pojačane nakon povratka Donalda Trumpa na čelo SAD-a, dovele su njihovo sudjelovanje u pitanje sve do sada, kada je Teheran odlučio nastupiti, ali pod vlastitim uvjetima.

Predsjednik Iranskog nogometnog saveza, Mehdi Taj, u službenom je priopćenju jasno poručio kako će Iran sudjelovati na turniru, ali je naglasio da domaćini moraju ozbiljno shvatiti njihovu zabrinutost. "Definitivno ćemo sudjelovati na Svjetskom prvenstvu, ali bez odricanja od naših uvjerenja, kulture i principa", izjavio je Taj, čime je postavio temelje za diplomatsku i organizacijsku borbu koja će se odvijati izvan nogometnih terena. Glavni cilj iranskih zahtjeva jest osigurati da se njihova delegacija osjeća sigurno i poštovano na tlu zemlje s kojom desetljećima nemaju diplomatske odnose. Zbog toga je savez sastavio detaljnu listu od deset peticija koje zadiru u pitanja viza, sigurnosti i medijskog tretmana, a koje su upućene organizatorima kao preduvjet za mirno sudjelovanje.

Ključna i najkompleksnija točka iranskih zahtjeva odnosi se na bezuvjetno izdavanje viza za cjelokupnu delegaciju, uključujući igrače, trenere i pomoćno osoblje. Problem nastaje zbog činjenice da su neki od ključnih igrača, poput poznatih nogometaša Mehdija Taremija i Ehsana Hajsafija, služili obvezni vojni rok u sklopu Islamske revolucionarne garde (IRGC), organizacije koju su Sjedinjene Američke Države i Kanada proglasile terorističkom. Upravo je navodna povezanost s IRGC-om bila razlog nedavnog incidenta kada je samom predsjedniku saveza Mehdiju Taju zabranjen ulazak u Kanadu, što je očito bila kap koja je prelila čašu i potaknula Iran na formaliziranje svojih uvjeta. Bez garancija da će svi članovi tima dobiti vize, bez obzira na njihovu vojnu prošlost, sudjelovanje reprezentacije bilo bi praktički nemoguće.

Osim viznog pitanja, Iran je izrazio i druge značajne zahtjeve. Jedan od njih je da se konferencije za medije na kojima sudjeluju njihovi igrači i izbornik moraju strogo ograničiti na sportske teme. Time žele spriječiti bilo kakva politička pitanja o stanju u njihovoj zemlji ili o sukobima na Bliskom istoku, poručivši da na takva pitanja neće odgovarati. Nadalje, Teheran traži puno poštovanje njihovih nacionalnih simbola, iranske zastave i himne, tijekom cijelog natjecanja. Možda i najvažniji zahtjev, uz vize, jest onaj o sigurnosti. Iran traži pojačane mjere osiguranja i jednak tretman kao i ostale reprezentacije, što uključuje visoku razinu zaštite na aerodromima, u hotelima, na treninzima te na putu do stadiona na kojima će igrati svoje utakmice.

Ova situacija još jednom potvrđuje neraskidivu vezu sporta i politike. Reakcije s američke strane pokazuju svu složenost situacije. Američki senator Marco Rubio izjavio je da će iranskim sportašima biti dopušten ulazak u zemlju, ali je istovremeno upozorio da bi dužnosnici povezani s IRGC-om mogli naići na ozbiljna ograničenja. S druge strane, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino pokušava smiriti tenzije, potvrđujući da će se utakmice iranske reprezentacije u SAD-u održati prema planu, čime svjetska nogometna organizacija nastoji zadržati privid da je sport iznad politike. Međutim, zahtjevi Irana pokazuju da će ovo Svjetsko prvenstvo za njih biti više od nogometa, koristeći ga kao platformu za isticanje svojih političkih stavova i osiguranje nacionalnog ponosa.

Ironično, Iran će sve svoje utakmice u grupnoj fazi igrati upravo na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, što dodatno naglašava važnost ispunjavanja njihovih sigurnosnih i logističkih zahtjeva. Njihov put na Svjetskom prvenstvu započinje 15. lipnja u Los Angelesu protiv Novog Zelanda, a na istom će stadionu šest dana kasnije, 21. lipnja, odmjeriti snage s Belgijom. Posljednju utakmicu grupne faze igrat će u Seattleu 26. lipnja protiv Egipta. Unatoč svim političkim izazovima, "Prinčevi Perzije" su se na svoje četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo kvalificirali dominantno, kao pobjednici svoje kvalifikacijske skupine, te se nadaju da će fokus uspjeti zadržati na onome što se događa na terenu. Ipak, jasno je da će svaki njihov korak biti pod budnim okom svjetske javnosti, a uspjeh njihove misije na SP-u 2026. ovisit će jednako o diplomatskim vještinama koliko i o onim nogometnim.