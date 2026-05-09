OPET JE BIO SJAJAN

VIDEO Andrej Kramarić asistirao za ključnu pobjedu u borbi za Ligu prvaka, pogledajte potez vatrenog

GER, 1. FBL, Hoffenheim vs Stuttgart
Memmler
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
09.05.2026.
u 18:19

U pretposljednjem, 33. kolu Bundeslige, iznimno su važnu pobjedu upisali nogometaši Hoffenheima na mogućem putu prema Ligi prvaka iduće sezone, na domaćem terenu u Sinsheimu su svladali Werder 1-0

Kolo prije kraja Hoffenheim se nalazi na petom mjestu te ima isti broj bodova kao četvrti Stuttgart. Tri boda manje od tog dvojca ima Bayer koji je ove subote poražen baš kod Stuttgarta 1-3 i trenutačno je šesti. U posljednjem kolu Hoffenheim gostuje u Moenchengladbachu, Bayer pred svojim navijačima igra protiv Hamburga, dok Stuttgart odlazi u goste kod Eintrachta.

Hoffenheim je protiv Werdera već u petoj minuti dobio vjetar u leđa na putu prema tri boda, pocrvenio je tada gostujući igrač Sugawara. U 26. minuti je Hoffenheim poveo. Strijelac je bio Toure, a asistent hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić. Asistenciju pogledajte OVDJE.

Unatoč igraču više Hoffenheim sve do kraja nije uspio zabiti drugi pogodak i time daleko ranije osigurati tri boda, a i pobjeda sa što većom razlikom pomogla bi Hoffenheimu u ispunjenju njegovog cilja. Čak je u nastavku dvoboja Werder s igračem manje opasno prijetio iz kontranapada. Sve do kraja je ostalo minimalnih 1-0 za domaćina, a Kramarić je zamijenjen u 89. minuti.

U izravnom dvoboju za Ligu prvaka Stuttgart je pred svojim navijačima pobijedio Bayer 3-1 iako su gosti poveli u prvoj minuti dvoboja. Garcia je bio strijelac za 1-0 Bayera, ali već u petoj minuti Stuttgart je došao do 1-1 i to nakon gola Demirovića. U nadoknadi prvog dijela dosuđen je jedanaesterac za domaćina, a 'panenkom' je Mittelstadt pogodio za 2-1, dok je Stuttgart pobjegao na dva gola prednosti u 58. minuti kada je prvi klupski strijelac Undav bio strijelac za konačnih 3-1. Leipzig je osigurao treće mjesto domaćom pobjedom protiv St. Paulija od 2-1. Za domaći su sastav strijelci bili Schlager u 45. i Orban u 55. minuti, dok je za goste iz Hamburga poentirao Ceesay u 87. minuti.

St. Pauliju ostaje borba za ostanak u ligi u posljednjem kolu s Wolfsburgom i Heidenheimom. Dvije od te tri momčadi će direktno ispasti u drugu ligu, a najbolji među njima će igrati dodatne kvalifikacije. Augsburg se približio izlasku u Europu iduće sezone nakon domaćih 3-1 protiv Borussije (M). Igrač utakmice bio je austrijski reprezentativac Gregoritsch koji je postigao dva pogotka, u 24. i 72. minuti, dok je jednom strijelac za domaćina bio Fellhauer u 42. minuti. Na drugoj strani je jedini strijelac bio Reyna u 92. minuti. Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić počeo je utakmicu za Augsburg, a zamijenjen je u 62. minuti.

Nedjeljni parovi su Hamburg - Freiburg, Koeln - Heidenheim i Mainz - Union Berlin.
Hoffenheim Andrej Kramarić Bundesliga

