tragedija u krapini

FOTO Ovo je mjesto gdje je ubijen šef krim policije

Foto: Zagorje International
10.05.2026.
u 10:39

U trenutku pucnjave u lokalu je bilo petnaestak gostiju koji su se u panici razbježali.

U pucnjavi koja se jutros oko 8.10 dogodila u kafiću unutar trgovačkog centra u Krapini ubijen je policajac, a napadač je nakon toga pucao sebe. Kako neslužbeno doznajemo riječ je o šefu krim policije, a Zagorje International prvi je objavio fotografije mjesta gdje se odvio krvavi napad.

Iz policije su potvrdili da je ubijen muškarac rođen 1974. godine, dok je napadač, također rođen 1974., nakon pucnjave izašao iz kafića i pokušao si oduzeti život. Na mjesto događaja odmah su stigle hitne službe. Kako piše Zagorje International, svjedoci tvrde da je napadač bez riječi ušao u lokal i otvorio vatru pred gostima i zaposlenicima. – Čovjek je došao unutra s pištoljem, okrenuo se prema njemu i tri puta pucao u njega, zatim otišao van i upucao sebe. Nije bilo nikakve svađe, baš ništa... Samo je došao u kafić i pucao – ispričao je konobar Dorijan Švaljek. U trenutku pucnjave u lokalu je bilo petnaestak gostiju koji su se u panici razbježali. 
