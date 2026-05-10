Danas se igra El Clasico: Evo gdje možete pogledati okršaj Barcelone i Real Madrida

Barcelona će večeras u 21 sat na Camp Nou dočekati Real Madrid u utakmici koja izravno odlučuje o naslovu prvaka. Katalonskom velikanu, koji pod vodstvom Hansija Flicka ima deset bodova prednosti, dovoljan je i bod da matematički osigura drugu uzastopnu titulu, i to protiv najvećeg rivala. "Želimo osvojiti naslov, drugi zaredom. Ništa drugo nije važno. Želimo pobijediti kod kuće", poručio je Flick, čija momčad u ključni dvoboj ulazi u sjajnoj formi i s potpunim mirom.

S druge strane, u Madridu vlada potpuna suprotnost. Tjedan uoči El Clasica obilježio je kaos, a sve je kulminiralo fizičkim sukobom Auréliena Tchouaménija i Federica Valverdea na treningu. Incident je bio toliko žestok da je Valverde završio u bolnici s ozljedom glave, zbog koje će propustiti derbi. Klub je reagirao kaznivši oba igrača s po 500.000 eura, no taj je događaj samo ogolio duboke podjele koje potresaju svlačionicu Kraljevskog kluba.

Fizički obračun na treningu samo je vrh ledene sante. Kako španjolski mediji pišu, situacija je odavno izmaknula kontroli, a u svlačionici se vodi pravi "rat bandi". Izvori iz kluba tvrde da su se stvorili klanovi, igrači su podijeljeni u grupe koje se ne podnose, a zajedništvo više ne postoji. "U svlačionici vlada nezapamćen raspad sustava. Nikakvog jedinstva nema u ovoj momčadi", navodi se, uz dodatak da su sukobi bili česti tijekom cijele sezone.

Čini se da autoritet nema ni trener Alvaro Arbeloa, koji je i sam u sukobu s nizom igrača. Njegov pokušaj minoriziranja krize djelovao je patetično, a mediji navode kako su s njim u hladnim odnosima Eduardo Camavinga, ali i veterani poput Danija Carvajala i Davida Alabe. Glavni razlog su minutaža i uloge u momčadi, a tiho nezadovoljstvo s vremenom se pretvorilo u otvoreni otpor treneru, čija je sudbina na klupi Reala vrlo neizvjesna.

Ishod El Clasica kroz povijest je često krojio sudbine trenera, a večerašnji susret mogao bi biti koban i za Arbelou, kao što su porazi od Barce bili za Lopeteguija ili Beniteza. Predsjednik Florentino Perez navodno je spreman na drastične promjene i veliku ljetnu čistku. Za Real, koji će drugu sezonu zaredom ostati bez trofeja, večerašnji derbi nije samo borba za čast, već i simboličan kraj neuspješne ere. S druge strane, Barcelona ima priliku na najslađi način potvrditi dominaciju i gurnuti rivala u još dublju krizu.

Utakmica na stadionu Camp Nou počinje u 21:00 sat, a prijenos je dostupan na kanalu Arena Sport 1. Kod Reala, osim ozlijeđenog Valverdea, neće biti ni Édera Militãa i Arde Gülera. Barcelona će pak biti oslabljena neigranjem svoje mlade zvijezde Laminea Yamala.