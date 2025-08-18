Ključni igrač Rijeke je pred odlaskom. Čeka se samo jedan potez, sve je dogovoreno

Prava transfer sapunica odvija se na relaciji Rijeka - Istanbul, a u glavnoj ulozi je Niko Janković, jedan od ključnih igrača aktualnog hrvatskog prvaka. Prema informacijama koje su prvotno objavili turski mediji, Rijeka je službeno prihvatila ponudu Fenerbahčea za svog 23-godišnjeg ofenzivnog veznjaka. Vrijednost transfera procjenjuje se na između 5.6 i 6 milijuna eura, što bi Jankovićevu prodaju svrstalo među najveće izlazne transfere u povijesti kluba, potencijalno kao drugi ili treći najskuplji posao ikad sklopljen na Rujevici. Činilo se da je sve spremno za realizaciju, no cijeli je posao uvjetovan jednim detaljem – turski velikan prvo mora realizirati jedan izlazni transfer kako bi oslobodio mjesto i financijska sredstva za dolazak hrvatskog nogometaša.

Interes Fenerbahčea i legendarnog trenera Joséa Mourinha za Jankovića nije novost. Portugalski stručnjak navodno vidi Jankovića kao idealnog igrača za svoj sustav zbog njegove borbenosti, neumornog trčanja, dominacije u duelima i snažnog udarca. Ipak, put do dogovora nije bio lak. Prve informacije govorile su o postignutom sporazumu, no posao je iznenada stavljen na čekanje. Kao razlozi navodile su se negativne reakcije dijela navijača na društvenim mrežama, ali i Mourinhova usredotočenost na druge klupske prioritete, poput kvalifikacija za Ligu prvaka. Unatoč tim preprekama, sportski operativci klubova, Antonini Čulina i Devin Özek, ostali su u kontaktu i na kraju, čini se, ponovno usuglasili sve uvjete, čekajući zeleno svjetlo iz Istanbula za konačnu realizaciju.

No, baš kada se činilo da je potpis samo pitanje dana, iz Italije je prošlog tjedna stigla prava "bomba". Ugledni Tuttomercato objavio je informaciju da je Jankovićev dogovor s Fenerbahčeom otkazan u posljednji trenutak. Prema njihovim tvrdnjama, posao je definitivno propao, što je odmah aktiviralo niz drugih europskih klubova koji su strpljivo čekali svoju priliku. Ova vijest unijela je potpuni kaos u priču i ostavila navijače u neizvjesnosti, jer sada postoje dvije potpuno oprečne verzije – ona turska, koja tvrdi da se čeka samo formalnost, i ona talijanska, koja govori o potpunom krahu pregovora. Međutim, Turci su prije nekoliko dana objavili da je službena ponuda za Jankovića iz Fenerbahčea prihvaćena u Rijeci, a najkasnije do srijede trebalo bi biti poznato hoće li se transfer i zaista dogoditi.