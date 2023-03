Ključan podatak o našim napadačima zabrinjava. Dalić uskoro poseže za igračem s pretpozivom?

Hrvatska nogometna reprezentacija već dugo nema klasičnog napadača. Od aktualnih igrača naše najbolje vrste najviše je pogodaka postigao Ivan Perišić, no on nije napadač, svoj golgeterski učinak od 33 pogotka ostvario je kao krilo. Jedini igrač koji je na raspolaganju Zlatku Daliću, a da ima karakteristike napadača je Andrej Kramarić, no i za njega se zna da više voli igrati drugu 'špicu', a protiv Walesa bio je na desnoj strani.

Livaja nije klasična 'špica'

Cilj je bio da s te strane ulazi u sredinu i to se pokazalo kao dobro rješenje. Kramarić je u tom susretu postigao naš jedini pogodak koji je, nažalost, bio dovoljan samo za remi na startu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. No, od napadača koje Dalić ima on je postigao najviše pogodaka. Od svog debija u nacionalnoj vrsti 2014. kod Nike Kovača u 82 nastupa postigao je 23 pogotka. U posljednjih 20 utakmica za Hrvatsku devet je puta bio strijelac što je bolje od svih ostalih napadača koje današnji izbornik ima na raspolaganju iako ni to nije podatak koji će nekoga zadiviti. Doduše, u tu smo kategoriju svrstali Marka Livaju koji je protiv Walesa krenuo kao središnji napadač, a na toj poziciji nerijetko igra i u Hajduku iako je jasno da on nije klasična špica.

Livaja je s pravom dobio to mjesto s obzirom na to da je najbolji strijelac naše lige, da u kontinuitetu zabija za Hajduk i vuče ga svojim igrama i pogocima. No u reprezentaciji i nije tako učinkovit, u 21 utakmici četiri je puta bio strijelac (dao je gol Kanadi na SP-u u Kataru, Austriji u Ligi nacija, te Sloveniji i Cipru u kvalifikacijama za SP).

Rezultati Brune Petkovića u reprezentaciji još su 'tanji', doduše on je u svojih 29 nastupa za našu A vrstu sedam puta bio strijelac, ali u oči 'bode' podatak da je u zadnjih 20 utakmica za Hrvatsku strijelac bio samo jedan put, iako mu taj jedini pogodak sigurno nitko neće zaboraviti. Zabio je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva Brazilu, na Oršićevu asistenciju poništio je Neymarov pogodak za vodstvo Brazila i tim pogotkom u 117. minuti Petko nas je odveo do jedanaesteraca koje smo uspješno prošli i na kraju se okitili broncom.

09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dalić je koristio i Antu Budimira kojeg nije zvao na ovo okupljanje za utakmice s Walesom i Turskom, no ni on se ne može pohvaliti golgeterskim učinkom, u 17 nastupa, ali s nevelikom minutažom (764 minute), tresao je samo mrežu reprezentacije Turske, a taj jedini pogodak postigao je u prijateljskoj utakmici (3:3). U utorak u Bursi neće biti u prilici popraviti svoj učinak, no možda učinak može ostvariti Petar Musa. Napadač Benfice u subotu je debitirao za našu reprezentaciju, dobio je 37 minuta. On nas tek treba uvjeriti u svoje reprezentativne kapacitete i mogao bi dobiti važniju ulogu u tom susretu u utorak s obzirom na to da je Petković zbog ozljede otpao, a Livaja je dobio neugodan udarac u srazu s Velšanima.

Nisu u 'cvijetu mladosti'

Međutim očito je da će Dalić uskoro morati tražiti napadačka rješenja za budućnost kad ih već sad protiv Turske nije tražio u nekim novim imenima. Naime, svi sadašnji napadači i nisu u 'cvijetu mladosti' iako se ne može reći da su stari. Najmlađi je Musa s 25 godina, Kramarić će u lipnju napuniti 32, Petković u rujnu 29, a Livaja u kolovozu 30 godina. Sve su to zrele, po nekima i najbolje igračke godine, ali ipak je to poruka da izbornik polako mora gledati i prema igračima koji će za godinu, dvije ili tri igrati u špici naše reprezentacije. No problem je što mi ni HNL baš ne nudi nekakve velike opcije.

23.03.2023., stadion Varteks, Varazdin - Prijateljska utakmica U-21 reprezentacija, Hrvatska - Izrael. Dion Drena Beljo Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Dion Drena Beljo je bio taj dok je bio u HNL-u, no bude li dobro igrao u Augsburgu, on bi uskoro mogao dobiti priliku kod Dalića, sad je bio na pretpozivu.