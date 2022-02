Kina se odrekla zarade od Zimskih olimpijskih igara: Evo kakvu računicu ima Partija

Rusija je za Zimske olimpijske igre u Sočiju 2014. potrošila 51 milijardu američkih dolara i tako nešto neće biti nadmašeno dugi niz godina. Dokaz tome su Igre u Pjongčangu otprije četiri godine, ali i ove u Pekingu.

Dok se za potrebe organizacije južnokorejskog grada službeno potrošilo 12,9 milijardi dolara, kineske su vlasti za Peking izdvojile samo četiri milijarde. Pomoglo je to što se koristi identična infrastruktura kao i za Igre iz 2008. Ali, stvarni troškovi ipak će biti nešto veći, a ne "pišu" se jer ne idu direktno za same potrebe natjecanja. Iako, striktno su vezani.

Foto: SPUTNIK/REUTERS Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Chinese President Xi Jinping in Beijing, China February 4, 2022. Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. Photo: SPUTNIK/REUTERS

Kina je na željezničku infrastrukturu, prvenstveno brze vlakove koji voze u planine, potrošila devet milijardi dolara. Još nekoliko milijardi, nepoznato koliko, otišlo je u izgradnju zimskih turističkih resorta, ostalih prometnica i svih popratnih detalja.

Dakle, cilj je bio jasan još 2015. kad se Peking toliko žestoko trudio dobiti Igre, a u konkurenciji s kazahstankim Almatyjem, to nije bilo teško.

- Zimske olimpijske igre potaknut će oko 300 milijuna Kineza da se počnu baviti zimskim sportovima profesionalno ili rekreativno. To će utjecati na globalni olimpijski duh - izjavio je predsjednik Kine Xi Jinping u ime Komunističke partije Kine prije sedam godina, što znači da je i prije pandemije koronavirusa očekivan "minus", no sigurno da nije očekivao izostanak prihoda od ulaznica, koje su Vancouveru donijele 250 milijuna dolara.

Između redaka, Kina se poput Rusije odlučila uložiti novac u kreiranje moćnijeg domaćeg turizma, a onaj zimski nedostajao je zemlji. Time se uklanja potreba da imućniji odlaze izvan zemlje trošiti novac, odnosno, onima manje imućnima otvaraju se mogućnosti u skladu s njihovim kućnim budžetima pa im zimski turizam više ne mora predstavljati nedostižni luksuz. Zaključno, Kina sad ima 650 klizališnih kompleksa i 700 skijaških resorta.

Foto: Yue Yuewei/XINHUA (220204) -- BEIJING, Feb. 4, 2022 (Xinhua) -- Party and state leaders Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng and Wang Qishan attend the opening ceremony of the 24th Olympic Winter Games at the National Stadium in Beijing, capital of China, Feb. 4, 2022. (Xinhua/Yue Yuewei) Photo: Yue Yuewei/XINHUA

Partija se unaprijed odrekla profita, kao i režim u Rusiji prije osam godina. Ali... Daleko od toga da se podosta novca neće slijevati u blagajnu. Međunarodni olimpijski odbor (MOO) pomogao je s 880 milijuna dolara, 44 sponzora donijet će oko milijardu dolara, a prodaja ograničenog dijela ulaznica i prodaja rekvizita sigurno nekoliko desetaka milijuna dolara. Ujedno, NBC se kao nositelj TV prava obvezao uplatiti oko 1,25 milijardi dolara, a MOO je osigurao posebnih 13 sponzora koji su se obvezali od 2021. do 2024. uplatiti tri milijarde dolara u poseban TOP program, al nije poznato koliko točno od toga ide Pekingu, je li išta išlo Tokiju i koliko ide Parizu za 2024.

Na kraju priče, Kina je profitirala ovim Igrama, kao i Soči. Gledala se šira slika, postojao je dugoročni plan i čak koronavirus nije poremetio zacrtano. Uostalom, to i jest smisao Igara - vrijedna ostavština.