Ruskinja nakon doping skandala koji je potresao svijet sporta opet nastupa

Mlada 15-godišnja ruska klizačica Kamila Valijeva ovaj će vikend prvi put nastupiti nakon kontroverznog sudjelovanja na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, gdje je otkriveno da je uvrštena u reprezentaciju, iako je bila pozitivna na dopinškoj kontroli prije Igara.

Valijeva je svojim nastupom pomogla ruskoj reprezentaciji da osvoji prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji, nakon čega je otkriveno da je klizala unatoč pozitivnom dopinškom nalazu. U pojedinačnoj konkurenciji je aktualna europska prvakinja bila u ulozi glavne favoritkinje za još jedno olimpijsko zlato, ali je u slobodnom programu napravila previše pogrešaka te na kraju završila na četvrtom mjestu.

Valijeva će nastupiti na natjecanju u Saransku, gdje će u konkurenciji biti samo ruske klizačice i klizači, a koji je organiziran u istom terminu u kojem se održava i Svjetsko prvenstvo u Montpellieru, na kojem je ruskim i bjeloruskim reprezentacijama zabranjen nastup zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Foto: /NEWSCOM Kamila Valieva of the Russian Olympic Committee is pictured after performing in the women's short program of the figure skating team event at the Beijing Winter Olympics on Feb. 6, 2022, at the Capital Indoor Stadium. (Kyodo) ==Kyodo Photo via Newscom

Valijeva je natjecanje u Pekingu započela kao heroina, jer je tijekom nastupa u ekipnom natjecanju postala prva klizačica u povijesti koja je izvela četverostuki skok na olimpijskim igrama. No, naknadno otkriveni pozitivni dopinški test iz prosinca 2021., na kojem se pokazalo da je 15-godišnja Ruskinja u svom tijelu imala tragove zabranjenog trimetazidina koji se koristi u liječenju srčanih problema, promijenio je percepciju o mladoj klizačkoj senzaciji.

Zbog toga je izbio skandal s podjelom odličja za ekipni dio natjecanja, a potom i oko nastupa Valijeve u pojedinačnoj konkurenciji. Odličja za ekipno natjecanje u Pekingu nisu podijeljena, ali je Valijevoj nakon žalbenog postupka dopušten nastup u pojedinačnoj konkurenciji.

Sud za arbitražu u sportu je u svojoj odluci naglasio da se radi o "iznimnim okolnostima" zbog dobi ruske klizačice i trenutka u kojem je objavljen rezultat dopinškog testiranja. Sud je zaključio da bi Valijevoj "bila napravljena nepopravljiva šteta" u slučaju da joj ne bude dopušten nastup.

To se 15-godišnjoj Ruskinji, opterećenoj silnim pritiskom zbog cijele situacije, na kraju obilo o glavu, jer je u slobodnom dijelu programa nekoliko puta padala pri svojim tehnički zahtjevnim skokovima, što je rezultiralo padom na četvrto s prvog mjesta koje je držala nakon kratkog programa.

Njen dopinški slučaj je još uvijek otvoren. Ruska antidopinška agencija ima šest mjeseci od trenutka kad je Valijeva dobila obavijest o nalazu za izricanje odluke u njezinom slučaju i može ju odgađati sve do kolovoza.

Tek tada će moći biti uručena i odličja za ekipni dio natjecanja na Igrama u Pekingu, gdje su iza ruske reprezentacije završile ekipe SAD-a i Japana, dok je Kanada bila četvrta.