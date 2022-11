Legenda iskrena: Gadno su zaje***i, ali slažem se s njima

Iako je u rujnu rekao kako još nema namjeru objesiti kopačke o klin, Gerard Pique odigrao je protiv Almerije posljednju utakmicu u dresu Barcelone.

Danas 35-godišnji španjolski stoper u mirovinu će otići s početkom iduće godine, a u bogatoj je karijeri doživio sve i svašta, uspone i padove, uz brojne trofeje s Blaugranom s različitih natjecanja.

A ono što nije doživio jest natjecanje Super lige. Neslavno propao projekt, koji bi u elitnom natjecanju okupio unaprijed predodređene klubove, kraj je doživio i prije svog početka.

Foto: SERGIO PEREZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Florentino Perez, chairman of Spain's biggest builder ACS, attends the company's extraordinary shareholder meeting in Madrid FILE PHOTO: Florentino Perez, chairman of Spain's biggest builder ACS, attends the company's extraordinary shareholder meeting in Madrid November 19, 2010. REUTERS/Sergio Perez/File Photo Sergio Perez

Glavni pokretač projekta bio je predsjednik Real Madrida Florentino Perez. Samo natjecanje komentirao je Barcelonin Pique.

- Predstavljanje Super lige bio je gadan za**b, povrh svega dolazeći od Florentina. Ali slažem se s potrebom da se zadovolje mlađe publike, iako se ne slažem sa Super ligom. Moramo imati kraće, atraktivnije proizvode. Meni se 90 minuta čini kao previše - komentirao je Španjolac.

Gerard Pique thinks football needs to change if it's going to appeal to a younger audience 👀 pic.twitter.com/2uGLWbWwpu — ESPN FC (@ESPNFC) November 10, 2022

Podsjećamo, Super liga nije zaživjela jer su se klubovi gotovo istodobno počeli povlačiti iz natjecanja nakon negativnih reakcija navijača.

>> Sin predsjednika Milanovića veliki je talent: Ima 18 godina i 104 kg, prešao je u najtežu kategoriju!