Katarina je za 24 sata pretrčala 223 kilometra

Svjetsko prvenstvo u trčanju na 24 sata održano je u francuskom gradu Albi. Riječ je o utrci koja od natjecatelja traži ne samo iznimnu fizičku spremu, već i nevjerojatnu mentalnu snagu, izdržljivost i strateško promišljanje jer cilj je jednostavan, ali nevjerojatno težak: prijeći što veću udaljenost u 24 sata trčanja.

Na ovom natjecanju nastupili su i hrvatski predstavnici, koji su ostvarili vrlo dobre rezultate u iznimno jakoj svjetskoj konkurenciji. Najbolji među njima bio je državni rekorder Zdravko Jadrijev, koji je u 24 sata pretrčao 252,053 km, čime je osvojio 22. mjesto od ukupno 205 natjecatelja — sjajan rezultat u društvu svjetske elite.

Odličan nastup ostvario je i Hrvoje Vlašić, koji je s 244,552 km zauzeo 36. mjesto, dok je Marinko Ćubrilo s pretrčanih 232,549 km završio na 52. poziciji.

Juro Buljan je s 193,541 km zauzeo 114. mjesto, Tomislav Poljak bio je 146. s 171,036 km, Renato Dasović 155. s 169,536 km, a Luka Kumić 168. s 150,032 km. Andrej Kljujev je pretrčao 132,028 km i zauzeo 180. mjesto, dok je Mislav Krmpotić s 84,017 km završio kao 198.

U ženskoj konkurenciji najbolja hrvatska predstavnica bila je Katarina Bekavac, koja je s impresivnih 223,547 km osvojila 29. mjesto u konkurenciji od 161 trkačice.

Slijedila ju je Paula Vrdoljak na 53. mjestu s 207,044 km, dok je Kristina Tenšek zauzela 55. mjesto s istom pretrčanom udaljenošću.

Ankica Pavlović završila je na 71. mjestu s 199,542 km, Maja Urban bila je 79. s 190,54 km, a Ines Jozić pretrčala je 154,532 km za 111. mjesto. Veronika Jurišić i Irena Smojver zauzele su 127. i 128. mjesto s identičnim rezultatom od 139,529 km, dok je Ines Bašić s 64,513 km završila na 159. mjestu.

Ovogodišnje izdanje Svjetskog prvenstva okupilo je ponajbolje svjetske ultramaratonce, a svjedočili smo i povijesnim rezultatima. U ženskoj konkurenciji slavila je Sarah Webster (Velika Britanija i Sjeverna Irska), koja je s impresivnih 278,622 kilometara postavila novi IAU svjetski rekord.

Srebrna medalja pripala je Holly Ranson iz Australije, dok je broncu osvojila Miho Nakata iz Japana — sve tri atletičarke nadmašile su dosadašnji svjetski rekord, što ovu utrku čini jednom od najuzbudljivijih u povijesti ovog natjecanja.

Kod muškaraca je naslov svjetskog prvaka osvojio Andrii Tkachuk iz Ukrajine, koji je vodio snažno natjecanje do samoga kraja. Srebro je osvojio Jo Inge Norum iz Norveške, a broncu Matti Jonkka iz Finske.

Trojica najboljih trkača prešla su udaljenost veću od 283 kilometra, čime su potvrdili nevjerojatnu razinu svjetske konkurencije.