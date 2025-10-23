Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Na rubu

Katarina je za 24 sata pretrčala 223 kilometra

Autor
Damir Mrvec
23.10.2025.
u 15:34

Svjetsko prvenstvo u trčanju na 24 sata održano je u francuskom gradu Albi. Riječ je o utrci koja od natjecatelja traži ne samo iznimnu fizičku spremu, već i nevjerojatnu mentalnu snagu, izdržljivost i strateško promišljanje

Svjetsko prvenstvo u trčanju na 24 sata održano je u francuskom gradu Albi. Riječ je o utrci koja od natjecatelja traži ne samo iznimnu fizičku spremu, već i nevjerojatnu mentalnu snagu, izdržljivost i strateško promišljanje jer cilj je jednostavan, ali nevjerojatno težak: prijeći što veću udaljenost u 24 sata trčanja.

Na ovom natjecanju nastupili su i hrvatski predstavnici, koji su ostvarili vrlo dobre rezultate u iznimno jakoj svjetskoj konkurenciji. Najbolji među njima bio je državni rekorder Zdravko Jadrijev, koji je u 24 sata pretrčao 252,053 km, čime je osvojio 22. mjesto od ukupno 205 natjecatelja — sjajan rezultat u društvu svjetske elite.

Odličan nastup ostvario je i Hrvoje Vlašić, koji je s 244,552 km zauzeo 36. mjesto, dok je Marinko Ćubrilo s pretrčanih 232,549 km završio na 52. poziciji.

Juro Buljan je s 193,541 km zauzeo 114. mjesto, Tomislav Poljak bio je 146. s 171,036 km, Renato Dasović 155. s 169,536 km, a Luka Kumić 168. s 150,032 km. Andrej Kljujev je pretrčao 132,028 km i zauzeo 180. mjesto, dok je Mislav Krmpotić s 84,017 km završio kao 198.

U ženskoj konkurenciji najbolja hrvatska predstavnica bila je Katarina Bekavac, koja je s impresivnih 223,547 km osvojila 29. mjesto u konkurenciji od 161 trkačice.

Slijedila ju je Paula Vrdoljak na 53. mjestu s 207,044 km, dok je Kristina Tenšek zauzela 55. mjesto s istom pretrčanom udaljenošću.

Ankica Pavlović završila je na 71. mjestu s 199,542 km, Maja Urban bila je 79. s 190,54 km, a Ines Jozić pretrčala je 154,532 km za 111. mjesto. Veronika Jurišić i Irena Smojver zauzele su 127. i 128. mjesto s identičnim rezultatom od 139,529 km, dok je Ines Bašić s 64,513 km završila na 159. mjestu.

Ovogodišnje izdanje Svjetskog prvenstva okupilo je ponajbolje svjetske ultramaratonce, a svjedočili smo i povijesnim rezultatima. U ženskoj konkurenciji slavila je Sarah Webster (Velika Britanija i Sjeverna Irska), koja je s impresivnih 278,622 kilometara postavila novi IAU svjetski rekord.

Srebrna medalja pripala je Holly Ranson iz Australije, dok je broncu osvojila Miho Nakata iz Japana — sve tri atletičarke nadmašile su dosadašnji svjetski rekord, što ovu utrku čini jednom od najuzbudljivijih u povijesti ovog natjecanja.

Kod muškaraca je naslov svjetskog prvaka osvojio Andrii Tkachuk iz Ukrajine, koji je vodio snažno natjecanje do samoga kraja. Srebro je osvojio Jo Inge Norum iz Norveške, a broncu Matti Jonkka iz Finske.

Trojica najboljih trkača prešla su udaljenost veću od 283 kilometra, čime su potvrdili nevjerojatnu razinu svjetske konkurencije.

Ključne riječi
Francuska 24 sata trčanje Atletika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja