Usred utakmice stigla velika vijest oko Igora Tudora, Hrvat će odahnuti kad je sazna

Direktor Juventusa Giorgio Chiellini inzistira da klub 'ne želi ništa više' nego da Igor Tudor nastavi na toj poziciji i da nema 'krize' unutar Stare dame. Napetost je opipljiva u taboru Bianconera nakon mjesec dana bez pobjede između Serie A i Lige prvaka, do te mjere da postoje brojna izvješća da je Tudor na rubu otkaza.

- Mnogo je toga rečeno i napisano ovog tjedna što nije istina. Igor je trener Juventusa i ništa nam nije važnije od toga da nastavi. Ljudi su pisali o navodno lošim odnosima, ali kao i u svim obiteljima, postoje rasprave, ponekad se slažete, a ponekad ne, ali nastavljate zajedno - inzistirao je Chiellini.

Tudor je nekim svojim izjavama, navodno, iznenadio čelnike Juventusa kritizirajući kalendar s kojim su se do sada nosili ove sezone.

- Popis utakmica bio je težak i mogli smo osvojiti nekoliko bodova više, ali trezveno analiziramo ovaj trenutak. Naravno, očekivali smo još nekoliko bodova, ali to je daleko od toga da se ovo može nazvati krizom. Tudor ima našu podršku, nikada ga nismo pritiskali da donosi bilo kakve odluke. On bira svoju momčad. Ovo je momčad koja treba osjećati samopouzdanje i određenu sigurnost, nažalost u ovih posljednjih nekoliko utakmica izgubili smo dio samopouzdanja i čvrstoće koju je Igor pomogao stvoriti tijekom ljeta, ali kada se to vrati, rezultati će doći kao posljedica - dodao je Chiellini.