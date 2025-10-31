Karlovac i Dugopolje se zadržali u vrhu, Opatija bez pomaka

Odigrane su tri utakmice 13. kola Prve nogometne lige. Dugopolje i Karlovac su novim pobjedama ostali pri vrhu tablice dok se Opatija ni s pobjedom nije pomaknula s posljednjeg mjesta.

No, momčad Opatije ima još uvijek i utakmicu manje. U derbiju začelja Opatija je pobijedila Croatiju iz Zmijavaca (2:1) i tako im došla na samo minus tri boda. Imala je Opatija sigurno vodstvo do 2:0, strijelci su bili Mršić u 22. i Ohiremen u 43. iz kaznenog udarca. Vrcić je samo umanjio poraz pogotkom u sudačkoj nadoknadi.

Dugopolje je s 3:1 pobijedilo Jarun. Strijelci za domaće bili u Zdunić, Tudor i Utrobičić dok je pogodak za goste postigao Luetić. U večernjoj utakmici dana Karlovac je bio bolji od Dubrave (1:0). Pogodak odluke postigao je Žuljević u 30. minuti.