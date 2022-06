Pelicansi izabrali Karla Matkovića, Banchero iznenađujuće prvi pick

Mladi, 19-godišnji američki košarkaš Paulo Banchero prvi je izbor na draftu NBA, a odabrali su ga Orlando Magic. Banchero, koji je prošle sezone igrao za Sveučilište Duke u New Yorku, i sam je bio iznenađen što je postao prvi izbor.

- Ne mogu vjerovati što se upravo dogodilo, iskreno - rekao je Banchero.

- Nikad ne bih pomislio da će se ovo dogoditi. Htio sam biti u NBA; nisam znao da ću biti (br. 1). Ovo je nevjerojatno.

Posljednjih dana košarkaški stručnjaci očekivali su da će u Orlandu, gdje su prvi birali, izabrati ili Jabarija Smitha Jr. ili Cheta Holmgrena.

Holmgren je izabran kao drugi u Oklahoma City Thunderu, a Smith kao broj 3 u Houston Rocketsima.

Međutim, Banchero, napadač sveučilišta Duke koji ima i talijansku putovnicu, uvijek će se spominjati kao prvi igrač izabran na draftu 2022.

Gonzagin centar Chet Holmgren bio je drugi, a izabrali su ga Oklahoma City Thunder, dok je napadač Auburna Jabari Smith treći i odabrali su ga Houston Rockets.

Banchero visok 208 cm u prosjeku je zabijao 17,2 poena uz 7,8 skokova po utakmici u svojoj jednoj studijskoj sezoni. Holmgren ima prosjek od 14,1 koševa i 9,9 skokova po utakmici, a i upisao je školski rekord od 117 blokada u svojoj također jedinoj studijskoj sezoni. Smith je u prosjeku bilježio 16,9 koševa i 7,4 skoka za Auburn Tigerse.

Hrvatski reprezentativac Karlo Matković, 208 cm visok centar rođen u Livnu koji je igrao za Cedevitu, Cedevitu Olimpiju i OKK Beograd, a posljednje dvije sezone bio je na posudbi u Megi, izabran je kao 52. izbor u drugoj rundi drafta.

Banchero je peti igrač Dukea koji je na draftu izabran kao broj 1. Prije njega su to bili Art Heyman (1963. New York Knicks), Elton Brand (1999., Chicago Bulls), Kyrie Irving (2011., Cleveland Cavaliers) i Zion Williamson (2019., New Orleans Pelicans).

Magicu je ovo četvrti put da je birao prvi na NBA draftu. Prije toga je kao prvi pick na draftu izabrao Shaquillea O'Neala 1992., zatim Chrisa Webbera (trejdan u Golden State Warriorse) 1993. i Dwighta Howarda 2004. godine.

Magic je prošle sezone imao omjer pobjeda i poraza 22:60, što je drugi najgori rekord u NBA ligi, a pravo prvog izbora na draftu osvojio je na ždrijebu.