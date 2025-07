Kaotično jutro na Dinamovim pripremama: Grom je sve probudio, a kad su trebali trenirati snašao ih je šok

Dinamo nije "divljao" s treninzima na ovim pripremama u Sloveniji, jasno je da nisu krenuli do maksimuma kad imaju 45 dana priprema. Vjerujemo da u klubu nema nikoga tko se sjeća kad su zadnji put imali toliko vremena, svih proteklih sezona se mjesec dana moralo uhvatiti kondicijsku bazu, uigrati se i krenuti u europske kvalifikacije. Sada Dinamo nema kvalifikacije, kreće tek s HNL-om početkom kolovoza, a u skupini Europske lige u koju su ušli bez kvalifikacija igrat će tek krajem rujna i zato se nije moralo nagaziti s pripremama, već gas držati do polovice. Pa se tako nakon jutarnje regeneracije u nedjelju igračima mogla dati većina dana za opuštanje. Ručak, odmor, a onda zajedničko druženje, takozvani team-building. Čak je i kiša poštedjela plave, mogli su se družiti na otvorenom, meso je cvrčalo na roštilju, glasnogovornik Marko Bošnir puštao je glazbu, Ivan Kelava glumio da je on roštilj-majstor, trener Kovačević našao je ekipu za kartanje. I da "pitao sam za prijatelja", tko je nosio zvučnik i je li netko izazvao fizički incident. Naravno da nije.

Jutro u ponedjeljak bilo je opako kišno, u dijelovima Slovenije palo je kiše koliko inače u ovo doba godine padne u mjesec dana. I u Šenčuru gdje su smješteni hrvatski novinari, bilo je žestoko, oko 7.30, tada je bio drugi opaki udar groma i sve probudio te spalio rutere za wi-fi i u našim sobama, TV je bio mrtav, no do kraja dana se to sredilo. I dok smo se mi bavili s tim kako se povezati s redakcijskim sustavom, plavi su ujutro trebali trenirati. Plan je bio na radu u teretani koju su improvizirali u sportskom parku Poddvor, ali kad su došli, u tom šatoru bio je 'bazen'. Odlučili su pokupiti sprave i raditi u hotelu. No, poslijepodne nije poremetilo planove, više nije bilo vrućine, travnjak je bio u odličnom stanju i odrađen je vrlo intenzivan trening koji je planiran za 18 sati, a kako im od hotela do Poddvora u kojem treniraju, treba manje od deset minuta, a krenuli su u 17.30, počeli su i prije 18 sati. Bilo je intenzivno i jako zanimljivo, najglasniji je bio kondicijski trener Ivan Štefanić, prvo s uputama na hrvatskom pa onda na engleskom jeziku.

Kad se sve to odradilo, igrao se nogomet, tada je glavni trener Mario Kovačević imao glavnu riječ. Igralo se na četiri gola, s četiri momčadi, svaka protiv svake i nevjerojatno je kako su svi željeli pobijediti, slavili su golove kao da su zabili u Ligi prvaka. No, i tako se gradi pobjednički duh, baš ih je bio 'gušt' gledati dok ponovno nije počela kišica. Ali vjerujete, svima im je draža od vrućina koje su vladale otkako su došli u Brdo kod Kranja, koje su bile iste kao u Zagrebu. "Sad je super, stvarno je dosad bilo jako vruće", komentirao je pad temperature Gonzalo Villar, pojačanje Dinama. Ni danas se plavi neće 'kuhati' u Sloveniji, kiša je padala cijelu noć, a 'slapovi' s neba nisu prestajali, u devet sati ujutro bilo je 15 stupnjeva.