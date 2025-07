Stigao u Dinamo za 2 milijuna eura, a sada ga se riješavaju. BiH reprezentativac mogao bi u Maksimir

Na posljednjoj utakmici Dinama na pripremama u Sloveniji, onoj u kojoj su plavi izgubili s 2:3 od Širokog Brijega, u zapisniku nije bilo Juana Cordobe. Znalo se da bi ga plavi rado prodali, spominjao se Saint-Étienne pa i povratak u domovinu i cijena od oko dva milijuna eura. No, sad je očito sve gotovo jer je Cordoba jučer napustio pripreme plavih u Sloveniji.

Ovaj 21-godišnji Kolumbijac stigao je u Dinamo prošlog ljeta za 2,1 milijun eura i za plave je odigrao 17 utakmica, postigao dva pogotka i upisao tri asistencije. U Ligi prvaka upisao je samo jedan nastup, odigrao je 16 minuta, a u dvije utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka odigrao je ukupno 37 minuta.

Odlazi u drugu španjolsku ligu

U Dinamu ga nisu imali u prvom planu za novu sezonu, nije si status popravio ni krasnim pogotkom na ovim pripremama. Na tom se transferu već duže radilo, a sada je stigla i realizacija, ali na kraju odlazi u Sporting Gijon, u drugu španjolsku ligu, a plavi bi za njega trebali dobiti oko milijun eura, no izglednija je opcija posudbe s opcijom otkupa.

Na desnom krilu Dinamo ima Lisicu, a protiv Širokog na toj je poziciji igrao Fran Topić i postigao vodeći pogodak. I Hoxha može pokriti tu poziciju, može i Stojković, ali još ćemo vidjeti hoće li plavi tražiti neko novo rješenje i pojačanje konkurencije Lisici na tom desnom krilu. U svakom slučaju plavi su nastavili 'čišćenje' svlačionice, velika većina igrača koja je stigla u vrijeme sportskog direktora Marka Marića već je napustila maksimirski klub. Na toj poziciji bio je Mbuku, ali na njemu plavi nisu ništa izgubili jer je bio na posudbi iz Augsburga pa je tamo i vraćen. Izgubili su na Kangi kojeg su kupili za 1,7 milijuna, uz veliku plaću, a prodali ga u Gent za 1,2 milijuna. Na Bernaueru nisu ništa izgubili, njega su kupili za 1,2 milijuna eura, pa ga za toliko i prodali Saint-Étienneu.

U Dinamu nastavljaju raditi na dovođenju još jednog stopera, stalno se spominje Stjepan Radeljić iz Rijeke, ali Riječani za njega traže veliku odštetu, pa će se tek vidjeti hoće li na kraju dogovoriti koliko će to novca biti ili će plavi potražiti neko drugo rješenje. Nastavlja se i potraga za napadačem, plavi sad imaju samo Sandra Kulenovića te mlade Mislava Ćutuka i Lovru Kulušića pa je jasno da se tu moraju pojačati. Dion Drena Beljo i dalje je prva opcija, kreće u pripreme u Augsburgom i on i njegov zastupnik pokušat će sniziti cijenu. Naime, on ima izlaznu klauzulu od osam milijuna eura i dosad ispod toga nisu htjeli ići. No, jako će se brzo znati može li se s njemačkim klubom uopće pregovarati o manjoj odšteti, pa i koliko manjoj. Jedino što je dobro što Beljo želi u Dinamo, imao je i dosta drugih ponuda, ali on želi u Maksimir.

Uskoro rješenje za napadača

Razumljivo je što je plavima prva opcija, jer je mlađi od druge, odnosno od Ramona Miereza i jednog bi dana mogao napraviti dobar transfer bude li golgeterski raspoložen u Dinamu, a Mierezu je 27 godina i teško se još jednog dana može dobro prodati.