Ćorić i Čilić igrali bi Svjetski kup, a evo i kad počinje nova teniska sezona

ATP je objavio raspored turnira tenisača za prva dva mjeseca sljedeće godine, pa je tako i službeno potvrđeno da će se Australian Open odigrati u terminu od 8. do 21. veljače u Melbourneu. No, kvalifikacije za prvi Grand Slam sezone održat će se tri tjedna ranije u Dohi, od 10. do 13. siječnja.

To zato da svi koji kane nastupiti na Australian Openu prođu poslije i dvotjednu karantenu u Australiji. Jasno, organizatori Australian Opena dali su sebi za pravo nešto što drugima nije dopušteno (promjena termina, kvalifikacije u drugoj državi), ali to je uvijek tako s velikima. Tenisači i tenisačice svakako su sretni (s obzirom na bogati nagradni fond) što će se Australian Opena uopće održati.

A bit će i ATP kupa, ali u suženom izdanju. Umjesto od 3. do 12. siječnja, održat će se od 1. do 5. veljače, također u Melbourneu. No, nije još određeno hoće li na njemu nastupiti 12 reprezentacija (kao lani) ili samo osam. U potonjem slučaju našim će tenisačima biti malo teže izravno se kvalificirati, ali mogu se nadati i pozivnici jer su Borna Ćorić i Marin Čilić etablirani igrači.

Bit će vjerojatno i otkaza, ali prema stanju u ovom trenutku Hrvatska je s kombiniranim renkingom dvojice najboljih tenisača na 12. mjestu (Ćorić 24., Čilić 42.). Ispred nas su 1. Rusija (Medvjedev 4., Rubljov 8.), 2. Španjolska (Nadal 2., Bautista 13.), 3. Švicarska (Federer 5., Wawrinka 18.), 4. Kanada (Šapovalov 12., Raonić 14.), 5. Srbija (Đoković 1., Lajović 26.), 6. Italija (Berrettini 10., Fognini 17.), 7. Francuska (Monfils 11., Paire 28.), 8. Njemačka (A. Zverev 7., Struff 36.), 9. Argentina (Schwartzman 9., Pella 43.), 10. SAD (Isner 25., Fritz 29.) i 11. Australija (De Minaur 23., Millman 38.).

Kako saznajemo iz tabora dvojice naših najboljih tenisača, i Ćorić i Čilić zainteresirani su novi nastup na ATP kupu (lani je naslov osvojila Srbija), pa sad treba vidjeti kako će se stvari dalje odvijati i hoće li biti otkaza.

Nova sezona započela bi inače 5. siječnja turnirima iz kategorije ATP 250 u Delray Beachu (SAD) i Antalyji (Turska), a potom bi se u Melbourneu (uoči ATP kupa) odigrala još dva takva turnira. Znači tenisačima ni ove godine ne gine mjesec dana australskog ljeta. Uz poštovanje epidemioloških mjera, dakako. •