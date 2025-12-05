Naši Portali
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
ENGLESKA, GANA I PANAMA

ANKETA Hoće li Hrvatska proći skupinu na Svjetskom prvenstvu?

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
05.12.2025.
u 20:33

Hrvatska nogometna reprezentacija saznala je imena protivnika u skupini na Svjetskom prvenstvu 2026. godine

Hrvatska nogometna reprezentacija doznala je svoj put na Svjetskom prvenstvu koje će se 2026. godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Na svečanoj ceremoniji ždrijeba u John F. Kennedy Centru za izvedbene umjetnosti u Washingtonu, kuglice su odlučile da će Hrvatska, koja je bila smještena u drugu jakosnu skupinu, igrati u skupini L. Protivnici vatrenih bit će stari znanci Englezi te reprezentacije Gane i Paname, što obećava uzbudljivu grupnu fazu natjecanja na sedmom svjetskom prvenstvu za Hrvatsku.

Natjecanje za Vatrene započet će pravim spektaklom i reprizom polufinala iz 2018. godine. Prvu utakmicu Hrvatska igra protiv Engleske, 17. lipnja, a kao mogući gradovi domaćini spominju se Dallas i Toronto. Iako su Englezi slavili u dva od posljednja tri susreta nakon te povijesne moskovske noći, sraz ovih dviju reprezentacija uvijek jamči veliku borbu i neizvjesnost.

Nakon otvaranja s Engleskom, Hrvatska će snage odmjeriti s Panamom 23. lipnja, a utakmica će se igrati u Bostonu ili Torontu. Bit će to prvi službeni susret ovih dviju reprezentacija. Grupnu fazu izabranici Zlatka Dalića zaključit će 27. lipnja protiv Gane, u New Jerseyju ili Philadelphiji.

Ovo će Svjetsko prvenstvo biti prvo u povijesti s 48 reprezentacija, podijeljenih u 12 skupina po četiri momčadi. U novu nokaut-fazu, šesnaestinu finala, plasirat će se prve dvije reprezentacije iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih. Turnir će trajati od 11. lipnja do 19. srpnja, a veliko finale igrat će se na MetLife stadionu u New Jerseyju. Točan raspored i satnice utakmica FIFA će potvrditi naknadno.
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija

22
224
21:46 05.12.2025.

Prolazimo kao prvi ili drugi!

Avatar Scuderia
Scuderia
20:53 05.12.2025.

Prolaze 3 repke. Nećemo proći samo ako budemo zadnji.

