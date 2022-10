Kako su igrali Dinamovi igrači u Salzburgu? Tri pojedinca zaslužila su višu ocjenu

Dinamo je u trećem kolu Lige prvaka poražen na gostovanju kod Salzburga s 1:0. Gol vrijedan tri boda zabio je Okafor koji je u 70. minuti bio siguran s bijele točke.

Salzburgu je ovo prva pobjeda u skupini Lige prvaka nakon što je u prva dva kola remizirao s Milanom i Chelseajem, dok je Dinamu ovo bio drugi poraz, nakon pobjede protiv Chelseaja u prvom kolu i poraza protiv Milana u drugom. Sad je na ljestvici prvi Salzburg s pet bodova, a slijede Chelsea i Milan (po 4) te Dinamo (3).

Ovako su prema našim opisnim ocjenama u Salzburgu odigrali nogometaši Dinama u utakmici trećeg kola.

KAKO SU IGRALI IGRAČI DINAMA?

Dominik Livaković 7 – obranio je baš sve što se moglo, držao Dinamo u igri do samog kraja, svaladali su ga samo iz jedanaesterca

Kevin Theophile 7 – dugo ga nije bilo, ali igrao je jako dobro, jednom izvisio, ali puta puta je popravio greške plavih suigrača

od 76. Josip Drmić 6 – imao je zicer kojeg on inače zabija, sada je pogodio vratara. Zabio je u nadoknadi, ali iz zaleđa

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 05.10.2022., stadion Salzburg, Salzburg, Austrija - UEFA Liga prvaka, 3. kolo, skupina E, Red Bull Salzburg - GNK Dinamo. Josip Drmic postize pogodak koji je ponisten radi zaledja. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Josip Šutalo 6.5 – dobro je odradio defenzivni posao, odigrao je rutinski iako je još jako mlad

Dino Perić 6.5 – još jednom je pokazao zapto je neizostavni član uže obrane plavih, siguran i pravovremen, stvarno se naskakao

Sadegh Moharrami 6 – zaslužio je puno višu ocjenu jer je bio među najboljima, no onda je napravio grešku, skrivio jedanaesterac

(od 80. Petar Bočkaj -) - premalo igrao za ocjenu, ali donio živost i probojnost

Josip Mišić 6.5 – rudar kojem rudarki posao ne pada teško i ponovno ga je obavio kako treba

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 05.10.2022., stadion Salzburg, Salzburg, Austrija - UEFA Liga prvaka, 3. kolo, skupina E, Red Bull Salzburg - GNK Dinamo. Maurits Kjaergaard, Josip Misic. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Arijan Ademi 6 – defenzivno je opet bio kao i inače, kakav treba biti, malo manje ga je bilo u samoj igri Dinama

Luka Ivanušec 6 – puno se trudio, imao i veliku priliku za pogodak, ali može on puno bolje

(od 87. Martin Baturina -) - premalo igrao za ocjenu, ali i on je donio sve što je trebalo u zadnjim minutama

Robert Ljubičić 7 – jako dobra partija, defenzivno siguran, a koliko li je samo puta probio, pretrčao u vleikoj želji, najbolji i redovima palvih

Foto: EXPA/ Roland Hackl 05.10.2022, Red Bull Arena, Salzburg, AUT, UEFA CL, FC Red Bull Salzburg vs Dinamo Zagreb, Gruppe E, im Bild Robert Ljubicic (Dinamo Zagreb) // during the UEFA Champions League group E match between FC Red Bull Salzburg and Dinamo Zagreb at the Red Bull Arena in Salzburg, Austria on 2022/10/05. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Roland Hackl Photo: EXPA/ Roland Hackl/EXPA

Bruno Petković 6 – jako su ga dobro pazili, ali ga nisu spriječili da odigra pas za zicer Ivanušeca, šteta što je bio samo jedan

Mislav Oršić 6 – puno se vraćao po loptu jer za nejga dubinskih lopti s kojima bi pobjegao jednostavno nije bilo

(od 80. Dario Špikić -) - premalo igrao za ocjenu

Trener: Ante Čačić 6.5 – sve je dobro postavio, čekao priliku i dočekao ih je nekoliko, ali njegovi igrači nisu zabili, za to nije on kriv