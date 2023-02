Klub koji je pred potpisom s Ademijem: Imaju jednog igrača koji nije iz Azije, trener bio u Ajaxu

Arijan Ademi (31) jučer je postigao pogodak u velikom slavlju (4:0) protiv Hajduka u derbiju na Maksimiru, a danas se već ozbiljno priča o tome da će napustiti maksimirski klub. Kapetan modrih, kako smo doznali, uskoro bi trebao potpisati za kineskog prvoligaša Beijing Guoan, koji ga može dovesti s obzirom na to da prijelazni rok kod njih traje do 7. travnja. U Maksimirskoj 128 proteklih su tjedana aktualnije turbulencije i borba za vlast pa je reprezentativac Sjeverne Makedonije u klub došao sa zahtjevom za transfer. Prije mjesec nam je dana u intervjuu prokomentirao mogućnost odlaska.

- Ne opterećujem se. Iskreno, ne razmišljam o tome. Svi mi imamo svoje snove o igranju u Real Madridu. Meni je san bio obući dres Dinama, to znaju svi moji, još iz Šibenika. Ispunjen sam. I da ovog trenutka završim karijeru, bih bio ponosan. Bilo bi mi možda drago da sam otišao u neku od liga petice, no ne žalim. Posebice što sam bio dio jedne od najuspješnijih Dinamovih generacija u povijesti. Da sam bio negdje vani kada je Dinamo, primjerice pobijedio Tottenham, bilo bi mi drago, no bio bih malo i ljubomoran. Da ne govorim o Ferencvarošu, Atalanti, Chelseaju... - rekao je.

Ante Čačić isprva ga nije želio pustiti, no zagrebački klub jučer je pobjedom došao na korak do novog naslova prvaka i trener se, izgleda, predomislio. Podsjećamo, iz Zagreba je nedavno otišao Mislav Oršić, koji se u Southamptonu tek treba izboriti za minutažu.

- Arijan Ademi? Čitao sam o tome. U Kini traje prijelazni rok, neki naši igrači su im interesantni, ali ne mogu to trenutačno komentirati - kazao je kratko.

A kako zapravo izgleda Beijing Guoan? Jedini prvoligaški klub iz kineske prijestolnice Pekinga, koji se može pohvaliti naslovom prvaka iz 2009. godine, ima dosta širok kadar. Prema Transfermarktu, u prvoj momčadi su čak 32 igrača, od toga samo dva stranca. Jedan je Južnokorejac Sang-woo Kang, a drugi Nigerijac Samuel Adegbenro. Svi ostali su kineski nogometaši, no najskuplji nije stranac već domaći reprezentativac Yuning Zhang koji vrijedi milijun eura.

Napadač Zhang ujedno je i najzanimljivije lice, igrao je za West Bromwich prije nego što je u klub stigao Slaven Bilić, a u rezimeu mu još stoje imena klubova poput Werder Bremena i nizozemskog Vitessea. Za seniorsku nacionalnu selekciju Kine odigrao je 22 utakmica i zabio pet pogodaka. Uz njega se ističe dijete Arsenalove akademije Nico Yennaris, koji je, pak, završio među rezervama, vjerojatno zbog toga što je ozlijeđen. Englez je svojevremeno uzeo kinesko državljanstvo i također branio njihove boje u međunarodnim susretima.

Treći je stranac (ako ne računamo Yennarisa) njihov trener, 59-godišnji Stanley Menzo, Nizozemac koji je tijekom igračke karijere branio za Ajax, a kasnije postao trener golmana nizozemske reprezentacije. Ulogu izbornika obnašao je u reprezentaciji Surinama tijekom prošle godine, a u kolovozu prihvatio poziv iz Pekinga.

Kako se vrijednost Ademi na nogometnom tržištu procjenjuje na četiri milijuna eura, veznjak plavih postat će najskuplji član svlačionice, koja je prošle sezone ostvarila sedmo mjesto u prvenstvu. Najtrofejniji igrač Dinama trebao bi potpisati trogodišnji ugovor i ukupno zaraditi upravo četiri milijuna eura. Spomenimo i kako klub nema službene profile na društvenim mrežama.