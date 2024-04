Miljenik maksimirskih tribina: Uspjelo mu je ono što je doživio malo koji igrač u povijesti Dinama

Vrlo je malo igrača u povijesti Dinama doživjelo da navijači skandiraju njihovo ime. Sandro Kulenović to je doživio već nekoliko puta ove sezone. Nerijetko osporavani napadač Dinama postigao je ove sezone vrlo važne, odlučujuće pogotke, ali još je više navijače "kupio" svojom energijom, dečko stvarno nikad ne staje.

Kako je to kad navijači Dinama skandiraju "Kule, Kule"?

– Svakako je prelijepo to doživjeti, to sam mogao samo sanjati – kaže nam Sandro Kulenović.

Eto, katkad se i snovi ostvaruju.

– Katkad se ostvare, a ovo je sad i bolje nego u snovima – uz smiješak će Kulenović.

U Dinamu se želim ostvariti

Sad je sve sjajno, no jeste li očekivali da će tako biti kad su vam rekli da se vraćate u Dinamo?

– Bilo je malo nerealno tako razmišljati iako sam pozitivac. No, znao sam da me čeka težak rad, Dinamo je više od svega dosad u mojoj karijeri, jednostavno sam radio, šutio i čekao i drago mi je što je sad sve ovako. No, to je tek početak, ne treba se sada time zadovoljiti. Moji su ciljevi uvijek veliki, kao što su velike ambicije Dinama, sad nas zanima samo bitka za dvostruku krunu.

Kad ste doznali za povratak u Dinamo?

– Pred kraj prijelaznog roka, kad se trebalo prijaviti za Europu, rekli su mi da postoji mogućnost da se vratim u Dinamo s posudbe u Lokomotivi. I onda mi je trener Lokomotive Čabraja usred treninga rekao da je sve gotovo, da se vraćam u Dinamo.

Je li bilo zabrinutosti jer dok ste prije bili u Maksimiru, niste se naigrali, a u Lokomotivi ste igrali redovito?

– Trebao sam samo biti strpljiv i raditi, a većina igrača prođe takav proces.

Imali ste ponude engleskih klubova, no niste željeli otići, vidjeli ste se u Dinamu?

– To je bilo u zadnjih nekoliko godina, ali tko god je bio, Dinamo mi je bio prvi, tu se želim ostvariti i fokus mi je i u budućnosti samo na Dinamu – kaže ovaj veliki navijač plavih.

Koliko vam je bilo teško kad ste iz Dinama odlazili u Poljsku, pa na posudbe u Rijeku i Lokomotivu?

– Emotivno sam to proživljavao, pogotovo taj prvi put kad sam odlazio u Poljsku, teško je to kad imaš 16 godina, ali onda je sreća bila još veća kad sam se vraćao u Dinamo. A na posudbe sam odlazio samo s ciljem da napredujem i da se vratim u Dinamo.

Bili ste s Mandžukićem u Juventusu, jeste li što "pokupili" od njega?

– Imali smo puno treninga zajedno, od njega sam mogao samo učiti i upijati, pogotovo udarce glavom, tu silnu energiju, o njemu se nema nešto novo reći, to je igrač s nevjerojatnom karijerom. A dobar udarac glavom imao sam odmalena, uz njega sam ga još unaprijedio.

Kakva je suradnja s Petkovićem?

– Stvarno dobra, Bruno je odličan i na terenu i izvan njega, prvi lider. Viče li? Ma ne, baš puno pomaže. Jako dobro čita igru suparnika i nakon deset, 15 minuta kaže nam kako da igramo dalje, kamo da idemo, strašno je inteligentan igrač.

Nerijetko s Petkom igra i Brodić u paru, ispada da ste vi igrač za gostovanja, a Brodić za Maksimir?

– Tako ispada, ali na nama je da radimo, a trener određuje tko će igrati u kojoj utakmici.

Ove ste sezone za Dinamo zabili ključne pogotke, koji vam je najdraži?

– Ispostavilo se da sam zabio neke važne golove, onaj na Poljudu nosi posebnu važnost, ipak je to veliki derbi u borbi za trofej. Ali svaki pogodak nosi neku svoju važnost, svaki put kad mogu pomoći sretan sam, a od napadača se pogoci i očekuju – kaže Kulenović.

Slijedi vam novo gostovanje u Varaždinu, je li teško igrati pod imperativom pobjede?

– Nama nije, pogotovo starijim dečkima, oni to prolaze gotovo svake godine i od njih puno možemo naučiti. Oni na nas prenose mirnoću tako da na nama nije pritisak. Eto, kad su te sad važne utakmice, kad promašiš priliku za pogodak, nema nervoze. Tako je bilo i sad protiv Lokomotive, promašili smo nekoliko dobrih prilika, ali igrali smo dalje uvjereni da ćemo zabiti.

Možda derbi neće odlučivati

Protiv Lokomotive niste slavili pogodak jer ste igrali u Lokosima, hoće li slaviti zabijete li Rijeci jer igrali ste i tamo?

– Imam poštovanje prema svim klubovima u kojima sam igrao. Lokomotiva mi je jako puno dala, u njoj sam najviše napredovao. Tamo je još uvijek puno mojih prijatelja i najmanje što sam mogao napraviti je ne slaviti pogodak. Neću sad govoriti o tome hoću li slaviti ako zabijem na Rujevici, bit će dobro tko god od nas zabije. No, pustimo Rijeku, imamo prvo Varaždin u subotu. Ali, mogu reći da i prema Rijeci imam veliko poštovanje, bilo je tamo jako lijepo, od igranja u Europi pa nadalje.

Hoće li sudar na Rujevici biti susret odluke u borbi za naslov prvaka?

– Ima tu još pet utakmica i svaka je bitna, ne kaže se bez veze da se prvenstvo osvaja na manjim utakmica. Iskreno, mi i sad u svlačionici uopće ne govorimo o Rijeci, već samo o Varaždinu. Imamo tu utakmicu prije Rujevice, ima utakmice i nakon gostovanja u Rijeci, svjesni smo da sve držimo u svojim rukama, ako sve pobijedimo, bit ćemo prvaci. Sad smo u dobrom nizu i nemamo ga namjeru prekidati – zaključio je Sandro Kulenović.