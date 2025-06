Kakav peh! Hrvatski malonogometaši u trileru ostali bez finala Eura, čeka ih borba za broncu

Poljska je bolje započela utakmicu te već u 4. minuti golom kapetana Debickog stigla je do vodstva. U 15. minuti vratnicu je uzdrmao Karlo Darojković što je nagovijestilo pogodak Hrvatske. Izabranici Dine Kovača do izjednačenja su došli u 18. minuti sjajnim pogotkom Ivana Hajdića s pozicije pivota. U drugom poluvremenu hrvatski malonogometaši bili su puno bolji i konkretniji od Poljaka, još dva puta tresao se poljski okvir gola, ali lopta nije htjela u mrežu, a nekoliko sjajnih intervencija upisao je i poljski vratar. A onda je stigla 36. minuta. Nakon poljskog ubačaja sa strane kojeg je izveo Kucharski, lopta pogađa hrvatskog reprezentativca Maria Skorina koji skreće loptu u vlastitu mrežu i to je 2-1 za Poljsku.

“Poljaci su bili bolji prvih 7-8 minuta. Nakon što su zabili prvi gol, morali smo ih malo pritiskati. Jako dobro igraju s golmanom i stvaraju višak. Kad smo izjednačili, mislim da smo bili bolja ekipa, imali smo puno više šansi, jednostavno lopta nije ušla u gol. Onda taj autogol, nesreća, manjak koncentracije. S golmanom igračem imali smo tri jako dobre prilike, nismo zabili. Sreća nas danas nije htjela. Mislim da uopće nismo odigrali lošu utakmicu. Dapače. Poljska je sigurno u top 3 ekipe na ovom prvenstvu . Rekao bih da smo čak i bili bolji, ali pobijedili su oni. Idemo sad skupiti glave i probati osvojiti treće mjesto”, izjavio je izbornik Dino Kovač.

Hrvatska će u borbi za treće mjesto igrati sa Španjolskom, koja je u drugom polufinalu izgubila od Francuske 2-0. Hrvatska se na ovom prvenstvu već susrela sa Španjolcima kada ih je u skupini pobijedila rezultatom 4-2. Utakmica za treće mjesto između Hrvatske i Španjolske na rasporedu je u 17 sati po hrvatskom vremenu, a finale između Poljske i Francuske igrat će se u 19 sati.