Evo zašto je sljedeća utakmica presudna za Hrvatsku. Pobijede li, vatreni će napraviti ogroman posao

Pobjedom nad Gibraltarom (0:7) otvorila je hrvatska nogometna reprezentacija kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine odigrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. No, utakmica protiv nominalno najslabije reprezentacije u našoj skupini morat će brzo biti zaboravljena. Već u ponedjeljak od 20.45 sati na Opus Areni vatreni igraju protiv Češke, našeg vjerojatno najtežeg suparnika.

Utakmica s Česima mogla bi se vrlo lako pokazati kao presudna u borbi za SP. Podsjetimo, samo prvoplasirana momčad iz svake skupine izborit će izravan plasman na Mundijal. Dvanaest drugoplasiranih reprezentacija igrat će u dodatnim kvalifikacijama, zajedno s još četiri reprezentacije koje će biti najbolje po renkingu u prošlosezonskoj Ligi nacija, a koje se nisu uspjele probiti na jedno od prva dva mjesta u skupini.

Jasno je da Hrvatska želi izboriti prvo mjesto i bez ikakve drame vizirati SP. No, osim samog rezultata, bit će važno i izboriti mjesto među 12 nositelja skupina na ždrijebu skupina SP-a koji će se održati u prosincu. Nositeljstva se određuju prema FIFA renkingu nakon što se završe kompletne kvalifikacije u studenom. Osim tri domaćina (SAD, Kanada, Meksiko), dakle, bit će mjesta za još prvih devet momčadi s FIFA-ine rang-ljestvice, jasno, ako se one plasiraju na SP. U tome ne bi trebali imati problema.

NED 🇳🇱 and ENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 gain points today, but not enough to change their position in Top 10.



1⃣ 🇦🇷 1890

2⃣ 🇪🇸 1867

3⃣ 🇫🇷 1853

4⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1820 (➕0.9)

5⃣ 🇧🇷 1771

6⃣ 🇵🇹 1762

7⃣ 🇳🇱 1757 (➕4.5)

8⃣ 🇧🇪 1728

9⃣ 🇩🇪 1717

---

1⃣0⃣ 🇮🇹 1701

1⃣1⃣ 🇭🇷 1700

1⃣2⃣ 🇲🇦 1697



