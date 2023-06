Kakav dan za Hrvatsku: Ivan Dodig osvojio Roland Garros, samo nekoliko sati nakon Prižmića

Kakav dan za hrvatski tenis! Ivan Dodig osvojio je Ronald Garros u paru s Amerikancem Austinom Krajičekom, samo nekoliko sati nakon što je 17-godišnji Dino Prižmić otišao do kraja u juniorskoj konkurenciji. Dodig i Krajiček svladali su belgijski par Gille-Vliegen sa 6:3 i 6:1 u setovima.

Dodig i Krajiček drugu godinu zaredom su u finalu Ronald Garrosa samo što su ovaj put otišli do kraja. Dodig je prije ovoga osvojio dva Grand Slama: Roland Garros 2015. s Marcelom Melom i Australian Open 2021. s Filipom Polašekom. No, ono što posebno fascinira su sjajne predstave koje Međugorac pruža u Roland Garrosu. Njemu je to ondje bio već sedmi finale (uzevši u obzir i mješovite parove), a iz prethodnih šest ima čak tri naslova, preostala dva su u miksu: 2018. i 2019. godine u kombinaciji s Tajvankom Latishom Chan. Moglo bi se reći da se Ivan u Bulonjskoj šumi osjeća kao kod kuće, recimo kao na svojoj Crnici (Podbrdu) u rodnom Međugorju. Uglavnom, Pariz je sretan grad za njega.

Prvi nastup u Roland Garrosu danas 38-godišnji Dodig je imao 2009. godine kada je u pojedinačnoj konkurenciji stigao do drugog kola kvalifikacija. Jedinu pobjedu u singlu ostvario je 2016. godine, a potom se od 2017. u potpunosti preorijentirao na parove.

Ivan nikada nije krio – a tako je svojedobno na neki način objasnio i prekid uspješne suradnje s Melom – da mu je cilj postati prvi tenisač svijeta u konkurenciji igrača parova. Uostalom i činjenica da je promijenio puno partnera i da je sa svima bio gotovo jednako uspješan to potvrđuje. Ako hoćeš pobjeđivati, pridruži se Dodigu, u glavama je mnogih suvremenih majstora dubla.

Formalnim izbijanjem na vrh ATP liste Dodig bi zaokružio jednu nadasve uspješnu karijeru u kojoj se može pohvaliti osvojenim Davisovim kupom, olimpijskim srebrom (u paru s Marinom Čilićem), ima tri naslova na Grand Slam turnirima u muškim te još četiri u mješovitim parovima, ukupno je osvojio 27 turnira (uključujući i onaj u singlu iz Zagreba 2011.) i u karijeri zaradio 10 milijuna dolara.