VIDEO Zašto vjerovati? Kostelić na tribini govorio o vjeri i što za njega znači odricanje

Najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić bio je gost korizmene tribine na Peščenici čija je tema ove godine "Zašto vjerovati?".

Tribine se održavaju svake srijede do 17. travnja u multimedijalnoj dvorani Fr. Dominik Barač, OP – Dominikanski samostan bl. Augustina Kažotića, Ivanićgradska 71, Zagreb.

Prva tribina bila je pod nazivom "Vjera i sport", a na njoj je sudjelovao najbolji hrvatski skijaš.

– Ne govorim često o vjeri i povezanosti s Bogom, ali čast mi je da to mogu podijeliti s vama vjernicima ovdje. Jer svi tako dijelimo jednu istu stvar – rekao je Ivica i nastavio:

– Na početku imate neki jasan cilj više ili manje. Međutim taj cilj, naravno, u doba kada smo odrastali moja sestra i ja, nismo mogli sasvim do kraja podnijeti, tada smo bili djeca. Otac je 1990. u svojem dnevniku nacrtao jedan 12-godišnji plan s ciljem osvajanja olimpijske medalje na Igrama 2002. godine. A tko radi 12- godišnje planove? Uglavnom se radi četverogodišnji plan.

Ivica je sjajno obrazložio što je za njega odricanje.

– Što je vaš cilj? Je li vaš cilj da budete najbolji i da uživate u tome što radite? Ako je to zahtjev da ja dalje radim to što volim i da imam uspjeha, to za mene nije odricanje – istaknuo je najbolji hrvatski skijaš Ivica Kostelić.

Dominikanci iz samostana bl. Augustina Kažotića u Zagrebu već 13 godina organiziraju u Korizmi poznati ciklus tribina srijedom navečer. Voditelj tribina bio je dr. Anto Gavrić, OP.

