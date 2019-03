Papa Franjo otvara arhiv u papi Piu XII.

“Odlučio sam otvoriti vatikanske arhive za razdoblje pontifikata Pia XII. i to od 2. ožujka 2020. na osamdesetu obljetnicu dolaska na Petrovu stolicu Eugenia Pacellia”, kazao je u ponedjeljak papa Franjo koji je primio upravitelje Vatikanskog tajnog arhiva. “Crkva se ne plaši povijesti, dapače, voli je i htjela bi je voljeti više i bolje kao što je voli Bog! Dakle s istim povjerenjem mojih prethodnika otvaram arhiv i istražiteljima povjeravam to blago dokumenata”, kazao je Franjo.

Za godinu dana će istražitelji moći konzultirati dokumente vezane za papu Pia XII., čiji je pontifikat trajao od 1939. do 1958., dakle prije, u vrijeme i poslije Drugog svjetskog rata. Pio XII. je bio optuživan i da nije dovoljno učinio za zaštitu Židova. Podsjetimo da je papa Pacelli 1953. imenovao Stepinca kardinalom. Otvaranjem arhiva o pontifikatu Pia XII. zasigurno će se doznati i neki do sada ne znani detalji iz odnosa zagrebačkog nadbiskupa Stepinca s Vatikanom. Papa Franjo je uz najavu otvaranja Vatikanskog tajnog arhiva (to mu je službeni naziv, prema nije odavno tajnim), koji ima 85 kilometara polica punih dokumenata, za razdoblje pontifikata Pia XII. kazao kako su to bile “najtužnije i najamne godine XX. stoljeća”.

Pio XII. je kroz te godine vodio Petrovu barku, kao i kroz prve godine obnove država poslije Drugog svjetskog rata. O Piju XII. i njegovu liku, njegovim činima, su “istrage vodili toliki stručnjaci”, te je bio “čak i kritiziran možda i zbog nekih predrasuda i pretjerivanja”, kazao je Franjo i naglasio kako je danas ta osoba koja je imala pastoralne, teološke i diplomatske kvalitete, revaluirana i postavljena pod ispravno svijetlo. Franjo je kazao kako su djelomičnu konzultaciju dokumentacije o Piu XII. otvorili Pavao VI. i Ivan Pavao II., a sada je nakon konzultacije sa svojim suradnicima odlučio potpuno njezino otvaranje.

“Ozbiljno i objektivno povijesno istraživanje znat će ocijeniti u svojem ispravnom svijetlu, s primjerenom kritikom, ključne trenutke toga pontifikata i bez sumnje i trenutke velikih poteškoća, mučnih odluka, ljudskog i kršćanskog opreza, koji bi nekima mogli izgledati kao povučenost a bili su, međutim, pokušaji s kojima se često ljudski jako bori kako bi se držao upaljenim, tijekom razdoblja duboke tmine i okrutnosti, plamičak humanitarne inicijative sakrivene ali aktivne diplomacije nade u moguća otvaranja srdaca”, kazao je papa Franjo. U tim njegovim riječima je oslikana drama kroz koju su prolazili papa Pio XII., kao i mnogi biskupi i nadbiskupi u Europi.