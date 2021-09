Kad se Ante odluči dokazati Daliću: Rebić zabio u remiju Milana protiv Juvea

Hrvatski napadač Ante Rebić bio je strijelac za Milan u 1-1 remiju na gostovanju kod Juventusa u derbiju 4. kola talijanskog nogometnog prvenstva.

Rebić, koji je digrao čitav susret za Milan, poravnao je na konačnih 1-1 u 76. minuti glavom s pet metara spustivši u mrežu korner Tonalija. Juventus je poveo na samom početku utakmice, u 4. minuti i to iz protunapada nakon kornera Milana. Morata je nakon brzog iznošenja lopte izašao sam pred Maignana i rutinski ga svladao.

Nakon što je izjednačio na 1-1, Rebić je u 83. minuti imao priliku i dovesti Milan u vodstvo, ali je pucao preko grede.

Milan se ovim bodom poravnao na vrhu ljestvice s gradskim rivalom Interom, oba sastava imaju po 10 bodova, dok je uventus i dalje u zoni ispadanja, 18. s dva boda.

Serie A - Juventus v AC Milan Soccer Football - Serie A - Juventus v AC Milan - Allianz Stadium, Turin, Italy - September 19, 2021 AC Milan's Ante Rebic scores their first goal

Ranije u nedjelju hrvatski trener Igor Tudor odlično je startao na klupi Verone, u na domaćem je terenu svladao Romu sa 3-2 (0-1). Uoči ovog dvoboja Verona je bila bez bodova, dok je Roma, koju od ove sezone vodi karizmatični Jose Mourinho, imala stopostotni učinak. Nakon prvih 45 minuta goti su i vodili lijepim pogotkom petom Pellegrinija (36). No, početkom nastavka Verona je preokrenula preko Baraka (49) i Caprarija (54), na 2-2 je nespretnom reakcijom pred svojim golom poravnao Ilić (57-ag), ali njegovu pogrešku ispravio je kapetan Faraoni (63) izvrsnim pogotkom za konačnih 3-2. Bivši hrvatski reprezentativac Nikola Kalinić igrao je za Veronu od 54. minute.

Ovom pobjedom Verona je skočila na 14. mjesto s tri boda, dok je Roma propustila preuzeti čelo ljestvice, ostala je na devet bodova, jednom manje Intera i Milana.

Šok-terapija trenerskom smjenom upalila je i u Cagliariju koji je pod vodstvo Waltera Mazzarija osvojio bod na gostovanju kod Lazija u Rimu odigravši 2-2. Lazio je poveo golom Immobilea (45), Joao Pedro (46) i Balde (63) su okrenuli na 1-2, da bi Cataldi (83) postavio koačnih 2-2. Za Cagliari, koji je ostao 19., ovo je drugi bod u sezoni, dok je Lazio šesti sa sedam bodova.

Juventus v AC Milan - Serie A - Allianz Stadium Turin, Italy, 19th September 2021. Leonardo Bonucci of Juventus discusses with Ante Rebic of AC Milan during the Serie A match at Allianz Stadium, Turin.

Hrvatski stoper Martin Erlić zbog ozljede zadnje lože lijeve noge morao je biti zamijenjen u 23. minuti utakmice u kojoj je Spezia kao gost svladala Veneziju sa 2-1 (1-0). Spezia je povela golom Bastonija (14), na 1-1 poravnao je Ceccaroni (59), da bi u posljednjoj minuti sudačke nadoknade Bourabia (90+4) izvanrednim udarcem s više od 20 metara osigurao tri boda za gostujući sastav. Spezia je ovom pobjedom skočila na 13. mjesto s četiri bda, jednim više od 16. Venezije.