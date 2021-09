Bivši dinamovac: Pogreške su odraz Dinamove nemoći, a Theophile mi nije jasan

U studiju Večernji TV-a jučer je gostovao Fabijan Komljenović. Bivši nogometaš Dinama u razgovoru s našim novinarom Željkom Jankovićem osvrnuo se na izvedbu momčadi Damira Krznara u prvoj utakmici skupine Europske lige protiv West Hama.

– Čini se da Dinamo odavno nije naišao na ozbiljnijeg protivnika. Iako, već se u utakmici protiv Sheriffa pokazalo da je momčad u problemu – počeo je Komljenović.

Potajno smo se nadali da Dinamo individualnom kvalitetom, uz maksimalnu koncentraciju, možda može zaprijetiti West Hamu.

– Dinamo apsolutno nije imao šanse. Ne znam što se dogodilo s momčadi. Modri su dominantni u HNL-u, a čim dođe ozbiljnija i posloženija momčad, odmah su u problemu i ne snalaze se. Dinamo iz lige ne može imati potreban poticaj za ovakve utakmice... Imam dojam da je West Ham igrao s 30 posto svojih kapaciteta. Da je trebalo dati gasa, oni bi to s lakoćom učinili. Točno je da su zabili iz Dinamovih pogrešaka, no one su odraz Dinamove nemoći.

Imate li dojam da je Dinamo previše respektirao Engleze?

– Nemam taj dojam. Jednostavno, riječ je o prevelikoj razlici u kvaliteti. Zatvorili su Petkovića i Oršića. Petković je bio daleko od protivničkog gola. On nije klasična desetka, već napadač, a kod napadača se broje samo golovi i asistencije. Nismo imali pravu špicu, nije bilo sredine terena, Englezi su praktički igrali s nama. Već nakon desetak minuta bilo je jasno da Dinamo tu nema što tražiti. Koliko se momčad može sama korigirati kada priprema utakmice padne u vodu na početku susreta?

– Može ako ima kvalitetu. U određenim trenucima činilo se kao da to nije isti sport. Nisam vidio nijednog pojedinca na potrebnoj razini.

Ne smiju vam se dogoditi pogreške poput one Theophileove... – Ako ne možeš ništa, onda igraš na sigurno. Neshvatljive su njegove pogreške. Mora donositi mirnoću i razvijati mlade igrače poput Šutala i Franjića, a on to ne čini. Čudi me da uvijek kiksa u najvažnijim utakmicama – kazao je Komljenović.

