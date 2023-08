Kačavenda i Stojković na pragu Maksimira. Livaković prvi izbor Seville

Igor Bišćan danas ujutro odradit će trening s Dinamom u Maksimiru i nakon te posljednje seanse krenut će put Atene. Nije nemoguće da na tom jutarnjem treningu dobije pojačanje u dva vrlo potentna i željena igrača. Naime, Lukas Kačavenda još je u ponedjeljak obavio liječnički pregled, ali još se čekala nekakva medicinska dokumentacija, što nije neočekivano s obzirom na to da je Kačavenda prošlog ljeta na pripremama Lokomotive potrgao prednje križne ligamente.

Bišćan će dobiti širinu

Znamo da medicinska služba Dinama izuzetno detaljno provodi te preglede i igračima nije lako 'položiti' taj ispit. I nije nemoguće da su plavi željeli sve podatke o operaciji Kačavendina koljena. U ponedjeljak je na liječničkom pregledu trebao biti i Luka Stojković, no Dinamo je "zaboravio" s tim 19-godišnjakom obaviti razgovore o ugovoru pa je jasno da se nije pojavio pred plavim medicinskim stožerom.

Koliko znamo, u međuvremenu je to obavljeno i jučer je Stojković trebao biti na tim testiranjima. Pa ako sve prođe kako svi vjeruju da hoće, Stojković i Kačavenda već su jučer mogli potpisati ugovore s plavima. Naravno, i konačne ugovore s Lokomotivom kojoj bi za svakog igrača trebalo pripasti oko tri milijuna eura. Jasno, ako su u međuvremenu plavi i vodstvo s Kajzerice dogovorili sve oko plaćanja jer sigurno je da plavi neće odjednom iskrcati toliki novac.

Dakle, bude li sve kako se očekuje, Kačavenda i Stojković već bi danas mogli trenirati s Bišćanom i plavom momčadi prije nego što plava ekspedicija otputuje na vrući sraz u neprijateljskom okruženju OPAP arene u Ateni. Naravno, ako se sve oko tih transfera i okončalo jučer, njih dvojica ne mogu konkurirati za subotnju utakmicu u Ateni.

Dinamo s njima dobiva širinu kadra koju je želio Bišćan. Sad će, bar u prvo vrijeme, u njima na klupi imati više zanimljivih rješenja iako od tih mladića ne treba očekivati da će u istom trenutku biti pojačanja i prevaga, oni se tek trebaju uigrati s plavima i izboriti se za svoje mjesto. No prilike će sigurno imati s obzirom na to da će Dinamo igrati europsku jesen i da će imati jako puno utakmica. Za Dinamo je šteta što prije nije uspio dogovoriti s Lokomotivom te transfere pa bi njih dvojica već odavno upisala debije za Dinamo i danas bi bili u zrakoplovu za Atenu.

Kačavenda je ove sezone nastupio u tri utakmice, samo je protiv Varaždina bio u prvih jedanaest, u 147 ukupno odigranih minuta upisao je i jednu asistenciju. Otkako ga je Samir Toplak gurnuo u prvu momčad, za lokose je odigrao 63 utakmice, postigao osam pogodaka i dodao im četiri asistencije. Toplak je u isto vrijeme u vatru prve momčadi gurnuo i malo mlađeg Stojkovića koji je za prvu momčad lokosa dosad upisao 75 utakmica i ima bolju statistiku, postigao je deset pogodaka i dodao im čak 11 asistencija. Stojković je i u ovu sezonu krenuo odlično, protiv Varaždina je odigrao 75 minuta i jednom asistirao, u 0:1 porazu od Gorice igrao je svih 90 minuta, kao i protiv Varaždina kojem je postigao dva pogotka i dodao im asistenciju u susretu koji je završio 3:3.

Moguće je da Kačavenda i Stojković budu i posljednje akvizicije plavih u ovom prijelaznom roku iako bi Bišćan rado doveo još jednog napadača, a ako ga ne nađe, može uvijek posegnuti za Sandrom Kulenovićem koji je u grupi plavih igrača s nazivom 'treniraju-ne igraju-treniraju' iako je teško očekivati da će se trener odjednom predomisliti.

U zrakoplovu kojim će danas u Atenu krenuti prva momčad Dinama bit će i najčešće spominjana četvorka kad je o mogućim odlascima iz Dinama riječ – Livaković, J. Šutalo, Ivanušec i Petković. Za neke od njih utakmica s AEK-om, gotovo je sigurno, bit će i posljednja za Dinamo. Prije svega za Josipa Šutala koji prelazi u Ajax za 21 milijun eura uz još neke bonuse, možda i postotke od budućeg transfera. Taj je transfer više-manje riješen, Šutalo treba proći liječnički pregled i postat će igrač europskog velikana.

Ne žele prodati Ivanušeca

Sve je bliže odlasku i Dominik Livaković, dosad je turski velikan Fenerbahçe bio najbliži našem reprezentativnom čuvaru mreže, no nakon Uefina Superkupa španjolski mediji, pa i ugledna Marca, raspisali su se da je Livaković prvi izbor Seville jer njihov dosadašnji vratar Bono odlazi u Saudijsku Arabiju. Dinamo tu nema nekog izbora je Livaković ima klauzulu od deset milijuna eura i, ako Sevilla toliko ponudi, on može ići. Nije nemoguće da sad i Fenerbahçe konačno dođe do tih deset milijuna, no vjerujemo da će Livaković izabrati Sevillu, odličan klub, sjajan grad, sjajnu ligu, skupinu Lige prvaka i za suigrača Ivana Rakitića.

Želju za odlaskom iskazao je i Luka Ivanušec, no tu bi moglo biti problema, plavi su ponudu od devet milijuna eura od Feyenoorda odbili, odlučili su tražiti puno više, a pokušat će i zadržati Ivanušeca za cijelu sezonu, što se ovom sjajnom igraču sigurno neće svidjeti. Dogodi li se to, pitanje je hoće li se moći pomiriti s time te i dalje davati kao što je dosad davao plavima. Bruno Petković je i dalje zanimljiv Bjelici i Trabzonu, no zasad nema konkretnih poteza.

