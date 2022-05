Jürgen Klopp je zbog Liverpoola nekoliko puta odbio nogometnog giganta

Trener engleskog prvoligaša Liverpoola Jürgen Klopp izjavio je da je "nekoliko puta" odbio poziv njemačkog prvaka minhenskog Bayerna kako bi ostao na Anfieldu.

Pritom je pozvao svoju momčad da "uživa u putovanju" dok je u subotu čeka okršaj s Chelseajem u finalu FA kupa.

Liverpool je u veljači osvojio Liga kup. Dva kola prije kraja sezone zaostaje za vodećim u Premier League Manchester Cityjem tri boda, a u finalu Lige prvaka čeka ih sraz s Real Madridom.

- U koji klub da odem i da bude drugačija situacija? Mogao sam otići u Bayern nekoliko puta, mogao sam osvojiti više naslova u svom životu, prilično sam siguran u to, ali nisam to učinio - odgovorio je Klopp novinarima na pitanje o izazovima s kojima se suočava.

- Imao sam ugovor ovdje... i to je sasvim u redu. Svijet nije pun pobjednika, svijet je pun osoba koje pokušavaju, nadam se. I ja pokušavam i ponekad pobijedim s nekim drugim ljudima. Zadovoljan sam s tim - dodao je.

Liverpool će pokušati osvojiti FA kup prvi put nakon 2006., a u zadnjem finalu prije deset godina je izgubio od Chelseaja.

- To bi nam značilo cijeli svijet, to je istina - rekao je Klopp, koji je prošlog mjeseca potpisao novi ugovor koji će ga zadržati u klubu do 2026. godine.

Nijemac je dodao da su očajnički željni uspjeha u FA kupu, ali da će uživati ​​u izvanrednoj sezoni čak i ako izgube.