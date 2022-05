UŽIVO OD 21 SAT Klopp s novim ugovorom i dva gola prednosti na korak do finala Lige prvaka

NAJAVA

Večeras od 21 sat španjolski Villarreal ugošćuje engleski Liverpool. Uzvrat je to polufinalnog dvoboja Lige prvaka. U prvoj utakmici polufinala Lige prvaka nogometaši Liverpoola su na svom Anfieldu pobijedili španjolski Villarreal sa 2-0. Do vodstva je Liverpool stigao u 53. minuti kad je Estupinan u pokušaju blokiranja Hendersnovog ubačaja odbio loptu koja je promijenila smjer i prevarila gostujućeg vratara Rullija. Do vodstva 2-0 domaća momčad je stigla u 55. minuti, kad je Mohamed Salah odlično uposlio Sadija Manea koji je pravovremeno utrčao iza gostujuće obrane i gurnuo loptu pokraj Rullija uz lijevu vratnicu. U uzvratu će španjolska momčad morati pokazati više inicijative ne bi li anulirala zaostatak iz prve utakmice. Prema viđenome u prvom dvoboju, Liverpool je na dobrom putu prema novom finalu Lige prvaka.