Jurčević blizu izborničke klupe: Žuti me nahvalio Azerima

Dinamo je sjajno odradio Rudeš, zabio mu je sedam komada u prvoj utakmici nove sezone, sad je pred plavima još Istra 1961 u subotu u 17.30 sati, a onda slijedi Europa, prva utakmica šesnaestine finala Europske lige i gostovanje plavih kod Viktorije Plzeň.

– Tek je početak nastavka sezone i ne treba donositi velike zaključke, ali start kakvog je Dinamo imao protiv Rudeša teško d aje mogao biti bolji, dobro je to za samopouzdanje momčadi – kaže bivši trener Dinama Nikola Jurčević koji drži da su upravo utakmice s Rudešom i Istrom, dakle dvije domaće utakmice došle u idealno vrijeme prije ponovnog izlaska u Europu.

>> Pogledajte video: Navijači čekaju u redu za ulaznice Dinamo - Viktoria Plzen

[video: 29307 / ]

– Kroz te utakmice momčad ulazi u pravi ritam, a k tome je važno krenuti s pobjedničkim stilom. Osim dobivanja na samopouzdanju, Dinamo je tako dobio priliku i za lagano uvođenje novih igrača, dvaju pojačanja (Komen Andrić i Iyayi Atiemwen, nap.a.), za njihovu adaptaciju na igru plavih, tako da je sve to vrlo pozitivna priča.

No Viktorija Plzeň bit će potpuno drukčija priča.

Opasni iz kontranapada

– Mogu reći da sam ih dosta pratio, ali ne mogu tvrditi da ih dobro poznam. Vidio sam da su neugodna i nezgodna momčad. Nije riječ o momčadi koja igra atraktivan nogomet, ali ima rutinu, ima puno iskustva i dosta kvalitetne igrače. Mogu biti opasni iz kontranapada – kaže Jurčević.

No u Zagrebu je puno optimizma pred te dvije utakmice s češkim klubom koji je iskusniji u nokaut-fazi, već ih je igrao, za razliku od Dinama koji je na proljeće u Europi čekao 49 godina.

– Po meni, na prvi pogled, Dinamo ima bolju momčad, držim da je kvaliteta rostera na strani plavih, no daleko od toga da će biti lako. Uostalom, ta Viktorija igrala je u skupini Lige prvaka i prošla kao treća u Europsku ligu, bila je iza Real Madrida i Rome, ali ispred moskovskog CSKA. Istina, imali su i teških poraza u skupini, ali su slavili nad Romom i CSKA-om i to je dovoljno upozorenje – drži Jurčević.

Plavi prvu utakmicu igraju na Valentinovo, 14. veljače u Plzeňu.

– Bit će to otvorena utakmica i nerealno bi bilo očekivati da će se sve riješiti u Češkoj. Očekujem da će oba susreta biti otvorena. No uvjeren sam da Dinamo u Češkoj može do dobrog, pozitivnog rezultata. Uostalom, tijekom jeseni u Europi Dinamo je pokazao da zna igrati takve čvrste utakmice i u gostima, sjetimo se gostovanja u Istanbulu, Bruxellesu, Trnavi, pa i u kvalifikacijama za Ligu prvaka. No velika greška bila bi podcijeniti češku momčad.

Iako još nije odigrana ni prva utakmica Dinama i Viktorije, u Maksimiru je ludo počela pretprodaja ulaznica za uzvratni susret, iznenađuju li vas redovi i čekanje na ulaznice od rane zore?

– Zapravo, i nije mi to iznenađenje. U domaćim natjecanjima teško je očekivati takvo zanimanje javnosti, ali Dinamo je sad mamac čim se otvorila ta europska priča. Bilo bi lijepo kad bi i u domaćim natjecanjima bilo takvog interesa, ali zasad je Europa i Dinamo u njoj događaj za koji se traži karta više. Treba i to veseliti, ovo je sad doista lijepa europska priča Dinama. Meni je to zanimanje i dolazak navijača čak najpozitivniji dio te priče, ta podrška navijača kakve dugo nije bilo – kazao nam je Nikola Jurčević.

U Maksimir ili Baku?

Zanimalo nas je hoće li ići na taj maksimirski uzvratni susret ili će možda put Azerbajdžana. Naime, koliko znamo, jako je blizu preuzimanju reprezentacije Azerbajdžana, izborničkoj ulozi.

– Vidjet ćemo, istina je da razgovaramo, ali znate da je uvijek konkurencija za takav posao velika.

Današnji izbornik Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki bio je izbornik Azerbajdžana, sad bi drugi nekadašnji pomoćnik Slavena Bilića mogao put Bakua. Ne bi bilo loše da tamo krajem svibnja dočeka i Dinamo u finalu Europske lige.

– Naravno da sam razgovarao s Robijem o toj temi, o tom poslu, no sve se u nogometu ionako više-manje zna. Azerbajdžan želi napraviti iskorak, a to nikad nije lako. Rekao mi je Prosinečki da mu je tamo bilo dobro, a naravno da su on i Gordan Ciprić Azerbajdžancima rekli sve najbolje o meni kad su se raspitivali – zaključio je i tu temu Nikola Jurčević kojem će, a sve se čini da će postati izbornik Azerbajdžana, još puno savjeta moći ponuditi Prosinečki i Ciprić.

No, dok ne bude potpisan ugovor, posao nije zaključen pa je Jurčević zbog toga i oprezan iako, koliko znamo, razgovori su jako daleko odmakli i, ne bude li nepredviđenih problema, nakon treniranja Dinama, Jurčević bi mogao u izborničke vode.

>> Pogledajte i video: Po uzoru na koje stadione će biti novi Dinamov stadion