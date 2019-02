Počelo ludilo: Od tri u noći čekali da se otvore maksimirske blagajne

Ludilo oko uzvratne utakmice Dinama i Viktorije Plzeň počelo je u ranim jučerašnjim satima. Naime, u 11 sati krenula je pretprodaja ulaznica za uzvratni susret Europske lige koji se igra 21. veljače u Maksimiru.

Iako se tek treba odigrati prva utakmica u Češkoj, plavi navijači očito vjeruju momčadi Nenada Bjelice i pohitali su na vrijeme osigurati ulaznice.

Oni koji nikako nisu željeli ostati bez tog papira došli su već u noći, navijači koji su prvi kupili ulaznice čekali su od tri sata ujutro sve do 11 kad su se blagajne nisu otvorile.

U međuvremenu se stvorio i veliki red, od blagajni pa gotovo do spomenika bacaču diska, odnosno do Svetica. Ulaznice se sjajno prodaju i brzo će nestati onih koje se najviše traže, za donju etažu zapadne tribine te za istočnu tribinu.

Ulaznice su u pretprodaji sve do dan prije utakmice, dakle do 20. veljače, iako, kako je krenula prodaja, teško da će ih biti sve do tada pa je bolje požuriti se na blagajne ili ih kupiti u internetskoj prodaji.

– Došli smo rano da slučajno ne bismo ostali bez ulaznica, i jesenas su se ulaznice za neke utakmice jako brzo rasprodale pa nismo mogli kupiti ulaznicu za istočnu tribinu, zato smo sad došli odmah – kazala su nam dva navijača plavih mašući svojim kupljenim ulaznicama.

Ulaznice su u pretprodaji i jeftinije nego na dan utakmice, ulaznice za sjevernu tribinu, za obje etaže, stoje po 100 kuna, za istočnu valja izdvojiti 150 kuna koliko je gornja etaža zapadne tribine, dok je najskuplji zapad dolje kojem je cijena 200 kuna.

Na dan utakmice sjeverne tribine su 150, istočna i gornji dio zapadne po 200, a zapad dolje je 300 kuna. No teško da će zapad dolje i istok biti u prodaji na dan utakmice. Napomenimo da svaki navijač uz kupljenu ulaznicu dobiva i prigodni šali u bojama Dinama i Viktorije Plzeň.

Od 13 sati u prodaju su se uključili i grači Dinama, Olmo, Moro i Majer.

