Juraj Šebalj: Buzet je za mene poseban, tu sam upisao prvu pobjedu u životu

U Istru i Buzet stiglo je 70 novinarskih ekipa iz 17 zemalja. Oni prate jednu od najatraktivnijih brdskih utrka na 44. Buzetskim danima. 224 vozača u raznim automobilima izaziva veliku pozornost publike koja je stigla kako bi uživo gledala ovaj oktanski spektakl. Cijeli grad Buzet i okolica dišu ovaj vikend za sport, ali isto tako gostima pružaju dobrodošlicu kakva se rijetko viđa.

“Na stotine i stotine mladih ljudi, koji su krenuli za svojim uzorima, a to su često i njihovi očevi koji su započeli sportsku karijeru upravo na ovoj stazi povodom Buzetskih dana, danas pričaju jednu lijepu priču o gradu Buzetu, na čemu sam im iskreno zahvalan!” – izjavio je gradonačelnik Damir Kajin i dodao:

“Buzet može pružiti izuzetno gostoprimstvo svima, domaćinstvo i dobrodošlicu, i upravo je to razlog zbog kojega se i gosti izvana stalno vraćaju na ovu buzetsku stazu, gdje se osjećaju kao kod svoje kuće. Na pitanje jesam li se i sam okušao u automobilu i vozio ovom stazom, mogu reći da jesam, ali danas više nisam u formi da bih si mogao priuštiti nešto slično. Svjestan sam da je to ogromna odgovornost onima koji su se tom sportu posvetili!”

Nedjelja, dan utrke, posebno će biti emotivna za proslavljenog hrvatskog vozača Juraja Šebalja, danas je 30 godina od njegove prve pobjede, a nju je ostvario upravo na ovoj stazi. S velikim emocijama će biti tu i podijeliti s navijačima sjećanja koja su upisana u hrvatsku sportsku povijest.

“Moja prva pobjeda u životu bila je u Buzetu 1995. godine, dakle prije 30 godina. To je zapravo obljetnica, i točno je 30 godina od moje prve pobjede!”– izjavio je Juraj Šebalj i dodao: “Ovo je Istra, sjajna i povijesna staza u Buzetu. Već 30 godina ovdje se okuplja najveća publika u regiji, što je zaista posebno. Utrka u Buzetu uvijek je pitanje časti, s obzirom na tradiciju i značaj koji nosi. Ovdje sam mnogo puta slavio, vozio sam na stazi s različitim automobilima. Uglavnom, prekrasna atmosfera, prekrasna staza i uz ovu utrku me vežu uvijek najljepša sjećanja!"

Raspored za nedjelju, 21. rujna:

• 07:00: Zatvaranje staze

• 08:00: Porsche Adria Club i Juraj Šebalj promotivne vožnje

• 08:30: Prva vožnja

• 12:00: Svečano otvorenje utrke

• 12:15: Porsche Adria Club i Juraj Šebalj promotivne vožnje

• 12:30: Druga vožnja

• 18:30: Svečana dodjela nagrada