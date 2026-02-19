VIDEO Dinamo se probudio u samoj završnici poluvremena: Pogledajte kako ga je Beljo vratio u život

Dinamo u ovim trenucima igra prvu utakmicu doigravanja za plasman u osminu finala Europske lige. Na Maksimiru gostuje belgijski Genk. U ovim trenucima igrači su na odmoru između dva poluvremena, a rezultat iznosi 2:1 u korist gostujuće momčadi.

Na samom početku utakmice, činilo se kako plave očekuje prava katastrofa budući da su gosti poveli s 2:0 već nakon 20 minuta. Prvo je Heynen ostao sam nakon udarca iz kuta i lakoćom svladao Livakovića, mora se priznati pomalo jesftino primljen golom. Samo šest minuta kasnije bilo je 0:2 kada je odbijena lopta u kaznenom prostoru Dinama došla do El Ouahdija koji je lako pogodio suprotibni kut pokraj nemoćnog vratara Dinama.

Dinamo je u tim trenucima bio u potpunom šoku, ali trgnuo se oko 30. minute i preuzeo konce igre, a nagrada je stigla u 44. minuti. Fran Topić odradio je ogromni dio posla, prošao po desnoj strani i pronašao samog Belju na petercu koji je lako zabio u nebranjenu mrežu.

Pogodak Dinama možete pogledati OVDJE.