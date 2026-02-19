Preminuo legendarni njemački trener Sepp Piontek

U svojoj bogatoj trenerskoj karijeri Piontek je odveo dansku reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo prvi put u njezinoj povijesti 1986. godine.

"Sepp će zauvijek ostati upamćen kao jedan od najuglednijih trenera u danskoj povijesti", objavio je Danski nogometni savez DBU. Piontek je preminuo u svojoj drugoj domovini Danskoj nakon kratke bolesti.

U igračkoj karijeri Piontek je igrao za Werder Bremen, s kojim je 1965. godine osvojio i njemačko prvenstvo. Nakon što mu je karijera završila zbog ozljede, trenirao je i Bremen, a vodio je i Fortunu Düsseldorf, St. Pauli i reprezentaciju Haitija. Godine 1979. preuzeo je dansku reprezentaciju s kojom se sedam godina kasnije kvalificirao na Svjetsko prvenstvo u Meksiku, gdje je stigao do osmine finala.

Izborničko mjesto napustio je 1990., a nakon toga je nastavio trenirati u Turskoj i Grenlandu.