VIDEO Dinamo na koljenima: Pogledajte kako je Genk ekspresno dvaput šokirao Maksimir

Nogometaši Dinama u ovim trenucima igraju prvu utakmicu doigravanja za plasman u finalu Europske lige protiv belgijskog Genka. Plavi su ušli s velikim ambicijama, ali gosti su u samo 20 minuta dva puta zatresli mrežu Dominika Livakovića tako da se Dinamo nalazi u vrlo teškoj situaciji.

Prvo je Bryan Heynen ostao sam na pet metara od Livakovićeva gola nakon ubačaja iz kuta i lako glavom zabio za 0:1. Bilo je to u 15. minuti, Konstatntinos Karetsas je ubacio iz kornera, a Heynenovom golu prethodio je odličan blok njegovih suigrača koji su onemogućili braničima Dinama da ga isprate.

Drugi gol stigao je u 21. minuti. Ponovno je Karatsesovo dodavanje izbacilo obranu Dinama, Bibout nije uspio zaprijetiti, ali lopta se odbila do natrčalog El Ouahdija koji ju je primirio i zakucao u mrežu pokraj nemoćnog Livakovića. Oba pogotka možete pogledati OVDJE.