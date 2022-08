Joshua kroz suze: Teško je reći da sam ponosan na sebe, bio sam ljutit!

Britanac Anthony Joshua poražen je i u revanšu za WBO, IBF, WBA i IBO pojaseve u teškoj kategoriji u meču protiv Ukrajinca Oleksandra Usika u Saudijskoj Arabiji. Joshua se dobro držao većinu meča i bio konkurentniji nego u njihovoj prethodnoj borbi prije manje od godinu dana pa je ovoga puta izgubio podijeljenom odlukom sudaca nakon 12 rundi teške borbe.

Joshua je teško prihvatio poraz pa je imao 'žutu minutu' nakon sudačke odluke kada je divljao po ringu. Uzeo je dva pojasa i bacio ih van ringa, a morali su ga smirivati članovi njegovog tima. Joshua je kasnije požalio za te trenutke slabosti i vratio se u ring, uzeo mikrofon te čestitao Ukrajincu pozivajući publiku da mu zaplješće.

- Baš je teško reći da sam ponosan na sebe. Baš sam istinski i duboko uzrujan... - započeo je Joshua na konferenciji za medije suzdržavajući se da ne zaplače. Zatim je opisao što se to događalo nakon meča u njegovoj glavi.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS Boxing - Oleksandr Usyk v Anthony Joshua - WBA, WBO and IBF heavyweight world title - Press Conference - King Abdullah Sports City Arena, Jeddah, Saudi Arabia - August 21, 2022 Anthony Joshua during the press conference Action Images via Reuters/Andrew Couldridge Photo: Andrew Couldridge/REUTERS

- Pritisak dolazi na naplatu. Neću se slomiti, ali pukotina postoji i potrebna je velika snaga da ne puknem. Kad nešto toliko želiš i toliko se trudiš i radiš od srca, neće svi shvatiti. A to je bila reakcija iz srca. Znao sam da sam ljutit sam na sebe. Ne na nekoga drugoga, nego na sebe. Htio sam pobjeći jer sam bio ljutit. A kad si ljutit, radiš gluposti. No onda sam shvatio da je to sport, vratio sam se gore u ring i postupio ispravno - pojasnio je Joshua.

- Ja ću biti borac cijeli život, ta glad ne nestaje - zaključio je britanski boksač.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS Boxing - Oleksandr Usyk v Anthony Joshua - WBA, WBO and IBF heavyweight world title - Press Conference - King Abdullah Sports City Arena, Jeddah, Saudi Arabia - August 21, 2022 Anthony Joshua and Eddie Hearn during the press conference Action Images via Reuters/Andrew Couldridge Photo: Andrew Couldridge/REUTERS

Promotor Eddie Hearn osvrnuo se na reakcije u ringu nakon meča i na suradnju s Joshuom.

- On je čovjek na kojeg želim da se moja djeca ugledaju. Svakome posveti malo vremena kad je vani, jedan je od najdražih ljudi koje poznajem, a borac je i pobjednik. Ono što je napravio je sirova reakcija čovjeka koji tako očajnički želi pobijediti.

Hearn je odbacio priče da će se Joshua umiroviti nakon tri poraza u zadnjih pet borbi i želi ga natrag u ringu već u prosincu.