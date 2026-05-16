Žute mrlje od kamenca nestaju u trenu: Marta Stewart otkrila tajnu blistave školjke

Tvrdokorne mrlje od kamenca u WC školjci teško je ukloniti čak i agresivnim kemikalijama i skupim proizvodima, no stručnjakinja donosi metodu pomoću koje mogu nestati za manje od 60 minuta. Uz samo dva kućanska sastojka svom ćete toaletu vratiti stari sjaj. Martha Stewart na svojoj je web stranici objavila jednostavan trik za čišćenje koji koristi uobičajenu kombinaciju octa i sode bikarbone, ali na nešto drugačiji način. Naime, stručnjakinja tvrdi da ste ove sastojke pogrešno koristili.

Ove mrlje nisu samo nakupine kamenca, već nastaju kao rezultat reakcije mokraćne kiseline iz urina i tvrde vode koja sadrži različite minerale. Upravo zato potrebno ih je tretirati drugačije od običnih naslaga kamenca. „Mokraćna kiselina (koja je prisutna u različitim koncentracijama u urinu) može reagirati s mineralima iz tvrde vode i stvoriti slabo topive soli koje se talože na površinama, uzrokujući žute mrlje”, rekla je znanstvenica Mary Gagliardi iz tvrtke Clorox.

Najprije smanjite razinu vode u WC školjci. To možete učiniti jednostavnim puštanjem vode, a ako želite dodatno isprazniti školjku, zatvorite dovod vode iza WC-a i ponovno pustite vodu. Zatim nanesite bijeli ocat na sva požutjela područja. Za mrlje koje se nalaze iznad razine vode stavite papirnate ručnike natopljene octom kako bi ocat duže djelovao na površinu. Ostavite da stoji najmanje 30 minuta, a kod tvrdokornih naslaga i do sat vremena ili preko noći. Nakon toga ubacite jednu šalicu sode bikarbone. Reakcija između octa i sode stvorit će pjenu koja pomaže razgraditi naslage. Ostavite da djeluje oko 15 minuta, a potom temeljito izribajte WC četkom. Za kraj ponovno uključite dovod vode i pustite vodu kako biste isprali ostatke sredstva i očistili školjku.

Kako biste spriječili ponovno stvaranje žutih mrlja, najvažnije je redovito održavanje. Profesionalna čistačica Marisol Rivera preporučuje čišćenje WC školjke barem jednom tjedno kako bi se smanjila mogućnost nastanka tvrdokornih naslaga. „Otvorčići za ispiranje ispod ruba školjke s vremenom se začepe mineralnim naslagama. To uzrokuje neujednačen protok vode, zbog čega se naslage koncentriraju na određenim dijelovima školjke”, objasnila je Rivera.