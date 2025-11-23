Naši Portali
MMA MAJSTOR

Još jedna borilačka legenda vraća se u ring, sve je dogovoreno

VL
Autor
Vecernji.hr
23.11.2025.
u 16:00

Brazilska borilačka legenda je svoj posljednji MMA meč imao prije pet godina kada je prekidom u četvrtoj rundi izgubio protiv Uriaha Halla.

Okršaj teške kategorije između bivšeg svjetskog prvaka Anthonyja Joshue i YouTube zvijezde Jakea Paula predvodi priredbu koja će se 19. prosinca održati u Miamiju.

Njihova borba dogovorena je na osam rundi po tri minute, a AJ ne smije biti težiti više od 111 kilograma. Event će se uživo prenositi na Netflixu, piše Croring.

Program priredbe se puni, pa je tako uvršten dvoboj dviju MMA legendi i nekadašnjih UFC-ovih prvaka, koji su imali priliku boksati protiv Paula.

Anderson Silva se vraća u ring, a njegov protivnik će biti Tyron Woodley.

Brazilska borilačka legenda je svoj posljednji MMA meč imao prije pet godina kada je prekidom u četvrtoj rundi izgubio protiv Uriaha Halla.

Silva (3-2, 2 KO) se nakon toga okrenuo boksu, te je pobijedio Julija Césara Cháveza Jr.-a i Tita Ortiza, a u posljednjoj borbi u listopadu 2022. je izgubio protiv Jakea Paula.

A Woodley se dvaput borio protiv youtubera i oba puta izgubio. Paul je u kolovozu 2021. pobijedio podijeljenom odlukom sudaca, a krajem iste godine je bivšeg MMA borca nokautirao u šestoj rundi.
Borilački sportovi Anderson Silva

