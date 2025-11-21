Ovakvog Joshuu još nismo vidjeli, oštro je zaprijetio Paulu: 'Unakazit ću ga'

Ranije ovog tjedna potvrđena je velika boksačka priredba na kojoj će se sučeliti bivši YouTuber, a danas boksač, Jake Paul i bivši dvostruki svjetski prvak Anthony Joshua. Borba će se održati 19. prosinca u Kaseya Centeru u Miamiju, a meč je dogovoren na osam rundi po tri minute.

Cijela priredba prenosit će se na Netflixu, a danas je održana i press konferencija na kojoj su se borci sučelili. Svakako će ostati upamćena budući da je 36-godišnji Britanac bio puno oštriji od onog na što nas je navikao. Inače mirni i staloženi Joshua ovoga je puta otvoreno zaprijetio Paulu:

- Unakazit ću mu lice. Zgazit ću ga. Ovo nije igra. Ovo je stvarni život i pokazat ću mu razliku između YouTube boksača i pravog prvaka svijeta u teškoj kategoriji - rekao je Joshua.

- Poštujem ono što je napravio za sport, privukao je novu publiku, ali sada je ušao u moj svijet, a u mojem svijetu postoje posljedice. Osjetit će svaku od njih - završio je.

Paul je s druge strane bio puno rezerviraniji od uobičajenog i iskazao poštovanje prema Joshui iako je našao način da pokaže da mu samopouzdanja ne nedostaje:

- Znam da sam autsajder. Znam da me ljudi otpisuju. Ali cijeli život dokazujem da su u krivu. Ovo je samo još jedno poglavlje u mojoj priči. Šokirat ću svijet - rekao je Paul pa za kraj podsjetio na svoju prošlogodišnju pobjedu nad Mikeom Tysonom.

Paul se prvotno trebao boriti s prvakom srednje kategorijom Gervontom Davisom, no on je morao otkazati meč zbog optužbi koje su podignute protiv njega.