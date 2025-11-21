Hrgoviću slijedi meč života? Mogao bi boksati za svjetsku titulu

Oleksandr Usik prije nekoliko dana predao je pojas svjetskog prvaka po organizaciji WBO i tako je po drugi puta prekinuta njegova apsolutna vladavina teškom kategorijom. Usik je trebao braniti pojas protiv Britanca Fabija Wardleyja koji je prošlog mjeseca pobijedio Josepha Parkera u borbi za naslov privremenog prvaka.

Wardley je tako postao obavezni izazivač Ukrajincu kako bi ostao samo jedan "pravi" prvak po WBO-u, no Usik je rekao kako ne može boksati zbog ozljede te tako predao pojas, a Wardley je promoviran u jedinstvenog svjetskog prvaka. WBO sada traži protivnika za Wardleyja u njegovoj prvoj obrani titule, a izbor bi mogao pasti na našeg Filipa Hrgovića.

Prvi izazivač po WBO je mladi Britanac Moses Itauma, no on ima zakazan meč s Jermaineom Franklinom za 24. siječnja pa bi se njega moglo preskočiti. Itauma bi morao ili odustati od meča s Franklinom ili odraditi dvije borbe u vrlo kratkom roku. Drugi na listi izazivača je upravo Hrgović koji nema dogovoren meč i čini se kao najrealnija opcija.

Hrgović je posljednji meč odradio u kolovozu kada je pobijedio Davida Adeleyea jednoglasnom odlukom sudaca. Prije toga upisao je pobjedu i protiv Joea Joycea i tako si ponovno dignuo reputaciju nakon poraza od Daniela Duboisa. U karijeri ima 19 pobjeda (14 nokautom) i poraz od Duboisa. Wardley ima 20 pobjeda (19 nokautom) i jedan neodlučen meč.