Ivan Perišić gospodskim potezom oduševio cijelu Bosnu i Hercegovinu, ovo mu neće zaboraviti

Proslava obrane naslova nizozemskog prvaka PSV-a u Eindhovenu bit će upamćena po jednoj sceni koja nema veze s peharom ili medaljama. U trenutku kada je službeni spiker najavio mladog Esmira Bajraktarevića, iskusni Ivan Perišić zgrabio je mikrofon i pred desecima tisuća navijača preuzeo ulogu glavnog animatora. Umjesto klupskih pjesama, stadionom je odjekivalo Perišićevo skandiranje "Bosna, Bosna... Esmire, Esmire!", potez koji je izazvao delirij na proslavi, a snimka je u rekordnom roku postala viralna diljem regije. Dobro raspoloženi Omišanin podigao je čašu za svog mladog kolegu, a mediji u Bosni i Hercegovini njegov su čin jednoglasno opisali kao "gospodski potez" kojim ih je "kupio za sva vremena".

Ipak, ovaj javni izljev podrške i simpatije samo je vrhunac priče o jednom posebnom prijateljstvu i mentorskom odnosu koji se razvio u svlačionici nizozemskog prvaka. Od trenutka kada je Esmir Bajraktarević početkom 2025. godine stigao u PSV iz američkog New England Revolutiona, Perišić ga je uzeo pod svoje okrilje. Prepoznavši talent, ali i izazove prilagodbe na europski nogomet, hrvatski se reprezentativac postavio kao zaštitnik i mentor mladom ofenzivcu, pomažući mu na svakom koraku, kako na terenu, tako i izvan njega. Njihova je povezanost postala očitom od prvog dana, a Bajraktarević je u više navrata isticao koliko mu znače Perišićevi savjeti i svakodnevni razgovori.

Koliko Perišić vjeruje u potencijal mladog suigrača, pokazao je i ranije, kada se nije ustručavao javno poslati poruku izborniku reprezentacije BiH, Sergeju Barbarezu. "Izborniče, mali je spreman", napisao je Perišić uz zajedničku fotografiju na Instagramu, dajući do znanja da je Bajraktarević materijal za najveće pozornice. I "mali" je doista bio spreman. Upravo je Bajraktarević, sin bošnjačkih izbjeglica iz Srebrenice rođen u SAD-u, postao nacionalni heroj nakon što je odlučujućim pogocima odveo Bosnu i Hercegovinu na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, prvo golom protiv Rumunjske za ulazak u doigravanje, a zatim i pobjedničkim jedanaestercem protiv Italije.

No, priča o Perišićevoj posvećenosti ne staje na javnim pohvalama i savjetima. Da je njihov odnos zaista poseban, potvrdila je i nedavna objava Perišićeva privatnog trenera Filipa Majića. Na fotografiji se vidi kako Perišić i Bajraktarević zajedno treniraju i izvan klupskih obveza, što je jasan pokazatelj koliko je iskusnom Hrvatu stalo do razvoja mladog nogometaša. Činjenica da Perišić u svoje slobodno vrijeme poziva Bajraktarevića da mu se pridruži na dodatnom radu najbolje govori o tome koliko ozbiljno pristupa njegovu napretku. To je gesta koja nadilazi ulogu suigrača i ulazi u sferu istinskog mentorstva, a obojica očito žele biti na najvišoj razini uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.